Moșteanu: O persoană a încercat să-mi cumpere influența cu un milion de euro; am refuzat categoric

| 07 noi, 17:33

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, confirmă faptul că o persoană a încercat să-i cumpere influența cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu compania națională Romtehnica, însă precizează că a refuzat 'categoric' orice întâlnire cu persoana respectivă.

 

'Lupta împotriva corupției nu e un slogan pentru mine, e o linie roșie. Recent, o persoană a încercat să îmi cumpere influența cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica. Am refuzat categoric orice întâlnire cu acea persoană. Sunt martor în dosar și sprijin pe deplin autoritățile pentru clarificarea faptelor. Știu că deranjez multe socoteli ca ministru al Apărării și, probabil, de aceea s-au înmulțit atacurile și fake news-urile împotriva mea. Nu mă voi da la o parte niciun milimetru', spune Moșteanu într-un mesaj postat vineri pe Facebook.
Reacția lui Moșteanu vine după ce fostul senator Marius Ovidiu Isăilă a fost pus sub acuzare de DNA pentru cumpărare de influență, pentru că ar fi promis intervenții la ministrul Apărării în legătură cu încheierea unor contracte între o firmă privată și compania națională de armament Romtehnica.
Procurorii susțin că fostul senator ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul Apărării.
'Procurorii din cadrul DNA - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 06 noiembrie 2025, a inculpatului I.M.O., persoană fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență. În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt. În datele de 09 și 15 octombrie 2025, în București, inculpatul I.M.O. ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul Apărării, promisiuni care au fost reiterate în data de 24.10.2025, inculpatul având reprezentarea că ministrul Apărării și-ar putea exercita influența asupra conducerii C.N. Romtehnica S.A., cu acționar unic Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat și o societate privată', a transmis DNA.
Isăilă a fost reținut de procurori, după ce martorul respectiv l-a denunțat la DNA, iar vineri un magistrat a emis pe numele lui un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

 

