Motreanu: PSD e ca dirigintele de șantier care a dărâmat casa și refuză să participe la reconstrucție dacă nu e numit șef

'PSD e ca dirigintele de șantier care a dărâmat casa, dar refuză să participe la reconstrucție dacă nu e numit din nou șef de șantier. Până acum cinci luni, aveam o coaliție de guvernare cu un protocol, un program de guvernare și un Guvern votat de Parlament. PSD a rupt coaliția prin demiterea Guvernului Bolojan, iar acum ne cere din nou să formăm o coaliție de guvernare împreună. Nu vom face asta. PNL a spus clar: nu vom intra într-un Guvern cu PSD și nu vom mai face o coaliție cu PSD', a scris Motreanu, pe Facebook.

El a adăugat că PSD a dat jos Guvernul Bolojan, pretinzând că are toate soluțiile pentru România și atunci trebuie să le aplice.

'PNL a prezentat o soluție transparentă, o coaliție care l-a susținut pe Siegfried Mureșan. PSD a refuzat o întâlnire și a respins propunerea, fără a analiza măcar programul de guvernare prezentat. În același timp, România nu poate rămâne blocată fără un Guvern cu puteri depline. Acest blocaj are efecte economice care sunt resimțite de cetățeni, mai ales că PSD a încercat să limiteze și mai mult atribuțiile Guvernului interimar', a menționat Dan Motreanu.

Potrivit acestuia, în cazul Guvernului propus de Luca Niculescu, singura discuție pentru PNL este un eventual vot de învestitură.

'Vom analiza programul de guvernare și componența viitorului Executiv și vom decide în forurile de conducere ale partidului. Dacă PSD spune că are toate soluțiile, toate proiectele și că este pregătit de guvernare, atunci să și le asume. Nu să caute din nou partide pe care să dea vina dacă vor trebui luate măsuri dificile', a mai scris Motreanu.

Prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu, s-a întâlnit joi cu reprezentanții PSD, PNL și UDMR.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, după întâlnire, că social-democrații i-au pus două condiții premierului desemnat, Luca Niculescu, pentru susținerea viitorului Guvern - schimbarea direcției economice și o majoritate parlamentară asumată, mai ales din partea PNL și UDMR.

'Fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare sau la acest demers comun. Dacă nu ne vom găsi în acest proiect pentru economie pe care l-am anunțat pe scurt și nu vom avea o asumare clară de către celelalte partide, PSD nu va ezita să spună 'nu' acestui demers politic', a afirmat Grindeanu.

Președintele liberalilor, Ilie Bolojan, a declarat, la rândul său, după întâlnirea cu premierul desemnat, că PNL nu intenționează să participe, alături de PSD, în Guvernul propus de Luca Niculescu, dar este deschis să-i acorde 'un vot de instalare', o decizie finală urmând să fie luată săptămâna viitoare.