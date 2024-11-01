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Nazare: România trebuie să fie consecventă la masa deciziilor europene, să își susțină interesele și să contribuie la soluții

| 08 oct, 19:19

România trebuie să fie consecventă la masa deciziilor europene, să își susțină interesele, să contribuie la soluții și să transmită un mesaj clar de stabilitate și responsabilitate, susține ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, care participă joi și vineri, la Luxemburg, la reuniunile Eurogrupului în format inclusiv și Consiliului Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN).

 

'ECOFIN: O nouă reuniune a miniștrilor finanțelor din UE zilele acestea, la Luxemburg. România trebuie să fie consecventă la masa deciziilor europene, să își susțină interesele, să contribuie la soluții și să transmită un mesaj clar de stabilitate și responsabilitate. Particip astăzi și mâine la o nouă rundă de discuții la nivel european, în cadrul Eurogrupului în format inclusiv și al reuniunii Consiliului ECOFIN. Sunt întâlniri în care se conturează decizii cu impact direct asupra economiei europene și asupra României, unde este important să fim prezenți, să ne facem vocea auzită și să ne apărăm interesele cu argumente și consecvență', a scris Nazare pe pagina sa de Facebook.
Potrivit acestuia, pe agenda actualei reuniuni sunt teme esențiale pentru viitorul economic al Europei: competitivitatea bancară și energetică, dezvoltarea piețelor de capital, eficiența cheltuielilor publice, implementarea investițiilor prin PNRR și coordonarea politicilor bugetare. Sunt dosare care influențează accesul la finanțare, costurile din economie, investițiile și capacitatea României de a crește sustenabil.
'Pentru România, miza este dublă: să contribuim activ la soluțiile europene și să ne asigurăm că deciziile comune țin cont de realitățile și interesele economiei noastre. În același timp, transmitem partenerilor externi un mesaj de predictibilitate, seriozitate și angajament pentru stabilitatea finanțelor publice', a subliniat Alexandru Nazare.
El a menționat că România are nevoie de credibilitate, de parteneriate solide și de o voce activă în Europa.
'Toate acestea se construiesc prin prezență constantă, dialog și rezultate, nu de la distanță. De aceea, ne implicăm activ acolo unde se discută și se decid direcțiile care ne influențează viitorul, pentru ca interesele României să fie reprezentate și respectate. În marja reuniunii, voi avea și întrevederi bilaterale cu parteneri europeni, pentru a consolida dialogul și cooperarea pe teme de interes comun', a mai afirmat ministrul interimar al Finanțelor.

 

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