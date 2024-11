Nelu Tătaru: Nu cred că am fost sau sunt un pericol public, astfel încât să nu-mi pot face meseria

”Nu cred că am fost sau sunt un pericol public, astfel încât să nu-mi pot face meseria, iar cei mai afectaţi sunteţi voi, pacienţii mei”, a arătat Tătaru, menţionând că a ales să revină la Huşi. ”Judeţul Vaslui nu are o clinică medicală privată chirurgicală în care să pot opera în acest moment, iar dacă nu voi reuşi să mă întorc la spital voi încerca să-mi deschid un cabinet privat”, a adăugat el.

”Nu cred că am fost sau sunt un pericol public, astfel încât să nu-mi pot face meseria, iar cei mai afectaţi sunteţi voi, pacienţii mei. Eu am ales, după perioada în care am fost ministru al sănătăţii, să mă întorc la Huşi! «Ce bine că v-aţi întors acasă», sunt cuvintele voastre, atunci când am revenit acasă. Aşa cum ştiţi, judeţul Vaslui nu are o clinică medicală privată chirurgicală în care să pot opera în acest moment, iar dacă nu voi reuşi să mă întorc la spital voi încerca să-mi deschid un cabinet privat. Pentru că problemele de sănătate nu întreabă când să apară, nu ţin cont de statut şi nu suportă amânare”, a arătat Nelu Tătaru, miercuri, într-o postare pe Facebook.

El a explicat că a iniţiat procedura pentru a-şi deschide un cabinet de consultaţii.

”Faptul că nu pot sta departe de voi şi de problemele voastre medicale m-a determinat să demarez procesul de deschidere a unui cabinet de consultaţii, începând cu luna decembrie. Nu este uşor, nu îmi este uşor, însă în domeniul medical nu există improvizaţii. Profesionalismul şi seriozitatea sunt esenţiale şi mă ghidează în fiecare zi, de aceea îmi voi continua cu dedicare misiunea în domeniul medical. Sunt profund recunoscător pentru încrederea fiecăruia dintre voi. Gândurile bune şi aprecierile voastre mă ajută să merg mai departe”, a transmis el.

Fostul ministru al Sănătăţii Nelu Tătaru, acuzat de luare de mită, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, începând din 4 noiembrie.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, el trebuie să respecte o serie de obligaţii, între care obligaţia de a nu părăsi ţara fără încuviinţarea prealabilă a organului de urmărire penală şi obligaţia de a nu exercita profesia de medic în cadrul niciunei unităţi spitaliceşti din sistemul public de sănătate.

În octombrie, procurorii DNA l-au pus sub urmărire penală pe Nelu Tătaru, într-un dosar în care este acuzat că ar fi luat mită, în calitate de medic, bani şi alimente, sumele variind între 100 şi 500 de lei.

Fostul ministru al Sănătăţii s-a declarat nevinovat şi a spus că nu a condiţionat niciodată actul medical.

În 14 octombrie, Comisia juridică din Camera Deputaţilor a admis, în unanimitate, cererea de ridicare a imunităţii deputatului Nelu Tătaru, acuzat de DNA de luare de mită. Acesta a participat la şedinţa comisiei, împreună cu avocata sa. În aceeaşi zi, plenul Camerei Deputaţilor a votat, cu 177 de voturi pentru, 12 voturi contra şi o abţinere, cererea de ridicare a imunităţii deputatului Nelu Tătaru.