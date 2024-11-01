Homepage » Actual

Nica (ANAF): Resursa umană este limitată, salarizarea noastră e proastă și foarte proastă

| 10 mar, 19:05

 

Resursa umană a Agenției Naționale de Administrare Fiscală este limitată, salarizarea e proastă și foarte proastă, iar instituția se confruntă cu un ritm înfiorător de plecări, a declarat marți, șeful Fiscului, Adrian Nica.

 

 

 

'Cred că principala problemă este partea de resursă umană, unde resursa e limitată, iar salarizarea noastră e proastă și foarte proastă. (...) Modul în care plătim serviciile colegilor noștri este unul mult sub nivelul pieței. Serviciile importante, gen prețuri de transfer, control comerț electronic, structura de mari contribuabili și Capitala - nu avem personal. De ce ai lucra într-o structură cu risc total, cu vizibilitate atunci când faci ceva prost, și tu mai ai trei ani până la pensionare, și nu preferi să te duci la administrația Bolintin Vale. E la fel', a susținut acesta, marți, la a 22-a ediție a Conferinței Anuale de Taxe PwC România.
Nica a precizat că la nivelul ANAF sunt 4.100 de posturi vacante - peste 20% din schema de personal - fără să fi fost nevoie de vreo reducere cu 10%.
'ANAF are un ritm înfiorător de plecări. Nu e nevoie nicio reducere, au ieșit natural. Pe termen scurt e ușor să spui, ca manager, eu nu dau oameni afară. Nu știu ce-o să facem peste 7 luni, un an, ce atragem, ce punem în loc. Va fi greu pentru noi', a subliniat președintele ANAF.
Pe de altă parte, salariile necompetitive fac dificilă atragerea de specialiști pentru meserii noi, din zona de competențe digitale.
'Dacă e tânăr, îi oferim 3.500 lei, iar dacă are 20 de ani vechime - circa 7.000 de lei. E foarte greu să atragem resursa umană de calitate în condițiile astea', a punctat acesta subliniind că o consecință directă este că structurile strategice rămân descoperite.
Potrivit sursei citate, vârsta medie a personalului - 53 de ani - face și mai dificilă tranziția digitală: 'Este destul de greu să-i spui: nu mai teroriza contribuabilul cu balanțe, nu mai întreba de stocuri, uită-te în SAF-T, fă-i o profilare de acolo'.
PwC România a organizat marți a 22-a ediție a Conferinței Anuale de Taxe, cele trei mari teme dezbătute fiind noile schimbări fiscale din România, direcțiile actuale ale controalelor Autorității Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și rolul tot mai puternic al tehnologiei în funcția fiscală.

 

