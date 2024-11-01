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Nicușor Dan anunță noi consultări cu partidele - luni, la Palatul Cotroceni

| 30 sep, 18:27

 

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va convoca pentru luni consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou candidat de prim-ministru.

 

 

 

'Voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după-amiază voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Cer partidelor ca în acest răgaz să își organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă', a declarat șeful statului, miercuri, la Praga, într-o întâlnire cu jurnaliștii care îl însoțesc în vizita efectuată în Republica Cehă.
Guvernul Siegfried Mureșan nu a fost învestit de plenul comun al Parlamentului.
Din totalul de 464 de parlamentari au fost prezenți la ședința de miercuri 321 și au fost exprimate 197 de voturi valabile.
S-au înregistrat 182 de voturi 'pentru' învestitură și 15 voturi 'împotrivă'.
Pentru a fi învestit, acest Guvern avea nevoie de majoritatea deputaților și senatorilor, adică de minimum 233 de voturi 'pentru'.
Parlamentarii AUR nu au fost prezenți în sală, iar parlamentarii PSD au fost prezenți, dar nu au votat.
Siegfried Mureșan a fost a treia propunere de premier pe care a făcut-o președintele Nicușor Dan, după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură acum aproape cinci luni, pe data de 5 mai.
Șeful statului l-a desemnat pe 4 iunie pe europarlamentarul Eugen Tomac să formeze Guvernul, dar acesta și-a depus mandatul pentru că nu a reușit să strângă o majoritate parlamentară.
A doua opțiune a lui Nicușor Dan a fost Adrian Veștea care s-a prezentat în Parlament pe 22 iunie pentru învestire, dar nu a obținut voturile necesare. Guvernul Adrian Veștea a fost respins cu 189 de voturi 'pentru' și 23 de voturi 'împotrivă' din cele 212 voturi valabil exprimate.

 

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