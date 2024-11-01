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Nicușor Dan: Cifrele financiare sunt mult mai bune ca acum un an și acum șase luni

| 01 oct, 18:31

 

Cifrele financiare ale României sunt mult mai bune decât acum un an și acum șase luni, a declarat președintele Nicușor Dan, miercuri seara, la finalul vizitei oficiale efectuate la Praga.

 

 

 

Într-o conferință de presă desfășurată la Ambasada României în Cehia, șeful statului a fost întrebat cât de mult influențează situația politică actuală ratingul de țară pe care îl pregătește Agenția Standard & Poor's și la ce tip de evaluare se așteaptă în zilele următoare.
'Nu vreau să anticipez eu o evaluare a unui terț, însă și pentru cetățenii României și pentru organismele financiare, în special cele care au împrumutat România, vreau să repet niște lucruri. Cifrele financiare ale României sunt mult mai bune decât acum un an și acum șase luni. Și asta este statistică, nu este o chestiune subiectivă', a afirmat șeful statului.
Nicușor Dan a subliniat că 'pe chestiunile importante există consens în clasa politică românească, partidele pro-occidentale'.
'Ați văzut că pe SAFE am trecut și procentajul de contracte, dacă ne uităm ca criteriu la procentajul de contracte semnate raportat la sumele împrumutate de fiecare dintre state, România este printre primele țări europene. A fost un efort. Bineînțeles că ideal ar fi fost legile importante pe PNRR să le fi dat acum doi ani, acum trei ani, dar a fost un efort, parlamentarii au venit din vacanță, s-au conectat pe online de pe unde erau și legi importante - biodiversitatea, ANI, toate astea - au fost trecute de Parlament și suntem la un procentaj de 92% pe PNRR, care este rezonabil pentru o administrație cum este administrația din România. Deci, cifre bune și consens pe lucrurile importante și, dacă toți liderii politici spun 'vom păstra traiectoria financiară', înseamnă că lucrul acesta se va întâmpla', a arătat președintele.
Șeful statului a mai spus că 'toți liderii politici sunt de acord că persoana de la Ministerul de Finanțe, oricare va fi guvernul, va fi o persoană profesionistă în domeniul acesta'.
'Acesta e mesajul pe care l-am dat în mai multe întâlniri cu investitorii, pentru că e normal să îi asigurăm, pentru că de multe ori realitatea din teren diferă puțin de lucrurile prezentate într-o manieră mai alarmistă pe anumite surse media sau pe rețele sociale', a subliniat Nicușor Dan.
Standard & Poor's va publica raportul de țară pe 2 octombrie, după ce în iulie și august agențiile Fitch și Moody's au menținut țara noastră în categoria recomandată investițiilor.

 

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