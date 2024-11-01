Nicușor Dan, după discuția cu delegația Comisiei de la Veneția: Dialogul deschis cu experții europeni este esențial

'Am avut astăzi o discuție foarte bună cu delegația Comisiei de la Veneția, condusă de doamna președintă Marta Cartabia, despre consolidarea statului de drept, rolul instituțiilor democratice și respectarea principiilor constituționale. Dialogul deschis cu experții europeni este esențial. În cadrul întrevederii am reconfirmat angajamentul nostru pentru echilibru instituțional, transparență și respectarea standardelor europene în materie de democrație și stat de drept', a transmis șeful statului pe Facebook.

Delegația Comisiei de la Veneția care a fost primită la Palatul Cotroceni a fost formată din: Marta Cartabia - președinta Comisiei de la Veneția, Simona Granata-Menghini - director, Secretariatul Comisiei de la Veneția, Eirik Holmoyvik - vicepreședintele Comisiei de la Veneția, Laura-Iuliana Scântei - președinta Subcomisiei pentru Protecția Minorităților Naționale din cadrul Comisiei de la Veneția și judecător al Curții Constituționale a României, Iain Cameron - președintele Subcomisiei pentru Drept Internațional din cadrul Comisiei de la Veneția, Tone Sorfonn Moe - consilier juridic al Comisiei de la Veneția.