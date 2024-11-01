Homepage » Actual

Nicușor Dan: Informația referitoare la o plângere AEP ce vizează campania electorală este o știre din 2025

| 27 feb, 21:54

 

Președintele Nicușor Dan a precizat, vineri, că informația apărută în spațiul public referitoare la o plângere a Autorității Electorale Permanente (AEP) în legătură cu campania sa electorală este una veche, din aprilie 2025.

 

 

'Referitor la informația privind plângerea penală a AEP în legătură cu campania mea electorală, aceasta nu este o știre nouă, ci preluarea unei știri din aprilie 2025. Chestiunea importantă nu este persoana mea, ci funcționarea instituțiilor, care caută virgule lipsă în documente și se fac că nu văd fapte vizibile de pe Lună. AEP nu a înțeles nici în 2025 donațiile online, deși și în campaniile din 2016 și 2020 mi-a aplicat aceleași amenzi, anulate ulterior de instanță, și a făcut aceleași plângeri penale, cu care nu s-a întâmplat nimic. Dar nu a văzut nicio neregulă în finanțarea campaniei lui Călin Georgescu', a transmis șeful statului, într-o postare pe Facebook.
El a menționat, totodată, că Agenția Națională de Integritate (ANI) l-a declarat incompatibil și în conflict de interese printr-un raport întocmit în 2022, care a fost anulat de instanță, și a făcut și o plângere penală cu care 'nu s-a întâmplat nimic'. 'Dar, nu-mi aduc aminte să fi găsit în ultimii ani vreun funcționar public sau vreun politician care să nu își poată justifica averea, deși e suficient să te uiți la mașinile din parcările marilor primării', a completat președintele.
'Nu mai vorbesc de ISC, care nu vede construcțiile ilegale nici când i le sesizezi, dar hărțuiește exact primăriile și funcționarii care respectă legea. Boala este lungă, complicitățile sunt mari și sudate în timp, de aceea este nevoie de mult efort și de timp pentru a reforma instituțiile', a subliniat Nicușor Dan.

 

