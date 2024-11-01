Nicușor Dan la ONU: Amenințarea Rusiei nu se limitează doar la Ucraina, Europa e ținta unui război hibrid

'Ne aflăm în al cincilea an al războiului de agresiune ilegal, neprovocat și nejustificat, purtat la scară largă împotriva Ucrainei de către un membru permanent al Consiliului de Securitate. Acest membru, căruia întreaga comunitate a ONU i-a încredințat responsabilitatea menținerii păcii și securității internaționale, a renunțat în mod deliberat la obligația sa fundamentală și urmărește o agendă revizionistă', a afirmat Nicușor Dan în discursul său.

'În calitate de stat membru al UE cu cea mai lungă frontieră cu Ucraina, România a simțit direct efectele acestui război prin încălcări repetate ale spațiului nostru aerian. Acum câteva luni, o dronă s-a prăbușit peste o clădire rezidențială de pe teritoriul nostru, rănind persoane și provocând pagube materiale. A fost un episod dintr-o serie continuă de astfel de incidente', a spus președintele român in intervenția sa la ONU.

'Am mai spus-o și o spunem din nou: România va fi alături de Ucraina și de poporul său care acționează în legitima lor apărare atâta timp cât este nevoie', a dat el asigurări.

'Mai mult decât atât, Romania acționează responsabil pentru stabilizarea regiunii. Am oferit asistență refugiaților din Ucraina. Ca răspuns la atacurile Rusiei asupra porturilor și a infrastructurii de cereale, care au perturbat lanțurile globale de aprovizionare cu alimente și au accentuat insecuritatea alimentară pentru milioane de oameni, Romania s-a coordonat cu Ucraina pentru tranzitul cerealelor prin Romania, pe calea ferată și pe cale navigabilă', a spus Dan.

El a precizat că România, ca răspuns la afectarea libertății de navigație în Marea Neagră, împreună cu Bulgaria și Turcia, face parte din Grupul operativ pentru contramăsuri împotriva minelor marine în Marea Neagră. 'Prin misiuni de detectare și neutralizare a minelor și protecția infrastructurii critice submarine, această inițiativă protejează libertatea de navigație și securitatea energetică a regiunii', a spus Nicușor în discursul său.

'Iar pentru a spori securitatea în regiunea Mării Negre, România pune un accent deosebit pe abordarea strategică a UE. Astfel, împreună cu Bulgaria, înființăm un hub pentru securitate maritimă menit să consolideze capacitatea de cunoaștere a situației din teren. În fine, ca răspuns la perturbarea alimentării cu energie în zonă, Romania a extins interconexiunile energetice cu Ucraina și Republica Moldova. România va continua să susțină capacitatea de reziliență a vecinului nostru, Republica Moldova, a doua țară cea mai afectată de acest război', a afirmat președintele român.

El a precizat că Republica Moldova se confruntă cu efectele șocului economic provocat de agresiunea Rusiei și cu o campanie hibridă susținută constând în propagarea dezinformării, presiune energetică și încercări de destabilizare a instituțiilor sale democratice.

'România este un ferm susținător al Republicii Moldova în fața acestor provocări. România rămâne și cel mai puternic avocat al Republicii Moldova în Uniunea Europeană, împărtășindu-i propria noastră experiență în domeniul aderării și oferindu-i sprijin politic, tehnic și diplomatic pentru continuarea parcursului său european', a afirmat el.

'Amenințarea Federației Ruse nu se limitează doar la Ucraina. Europa este ținta unui război hibrid, cuprinzând atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, sabotaje și perturbări ale infrastructurilor critice, cu intenția de a submina încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și de a descuraja sprijinul acordat Ucrainei. Trebuie să descurajăm amenințarea rusă, și din păcate nu o putem face decât cu creșterea cheltuielilor militare. România susține echilibrarea cheltuielilor militare și ținta de 5% cheltuieli militare raportat la PIB, fiind la 3,7% în acest an', a mai spus Nicușor Dan, referindu-se la obiectivul de cheltuieli pentru apărarea asupra căruia a insistat președintele american Donald Trump.