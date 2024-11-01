Nicușor Dan: Mă bucur că Siegfried Mureșan a acceptat nominalizarea pentru funcția de premier
Președintele Nicușor Dan a afirmat, joi, că se bucură că Siegfried Mureșan a acceptat nominalizarea pentru funcția de premier.
Inițial, în declarația de la Palatul Cotroceni, președintele l-a nominalizat pe europarlamentar, sub rezerva că acesta a cerut un timp de gândire.
'Am vorbit cu domnul Mureșan și mi-a solicitat un timp de gândire (...). Domnul Mureșan rămâne prima opțiune pentru mine în acest moment și aștept să îmi confirme sau să îmi infirme, înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial', a afirmat șeful statului.
El a spus că l-a ales pe Mureșan deoarece a avut cele mai multe voturi din partea partidelor venite la consultări.
La câteva minute după declarația șefului statului, europarlamentarul a anunțat pe Facebook că acceptă propunerea.
'Accept propunerea făcută de președintele României', a scris Mureșan.
Nicușor Dan a avut, în cursul zilei, la Palatul Cotroceni, consultări cu președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament.
Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlament pe 5 mai, prin moțiune de cenzură. Ca urmare, de peste patru luni, România are Executiv interimar.
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