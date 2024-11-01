Nicușor Dan: Mă bucur că Siegfried Mureșan a acceptat nominalizarea pentru funcția de premier

Inițial, în declarația de la Palatul Cotroceni, președintele l-a nominalizat pe europarlamentar, sub rezerva că acesta a cerut un timp de gândire.

'Am vorbit cu domnul Mureșan și mi-a solicitat un timp de gândire (...). Domnul Mureșan rămâne prima opțiune pentru mine în acest moment și aștept să îmi confirme sau să îmi infirme, înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial', a afirmat șeful statului.

El a spus că l-a ales pe Mureșan deoarece a avut cele mai multe voturi din partea partidelor venite la consultări.

La câteva minute după declarația șefului statului, europarlamentarul a anunțat pe Facebook că acceptă propunerea.

'Accept propunerea făcută de președintele României', a scris Mureșan.

Nicușor Dan a avut, în cursul zilei, la Palatul Cotroceni, consultări cu președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlament pe 5 mai, prin moțiune de cenzură. Ca urmare, de peste patru luni, România are Executiv interimar.