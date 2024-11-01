Nicușor Dan: Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de Ucraina

Nicușor Dan a fost întrebat cum vede planul de pace propus de Statele Unite ale Americii în colaborare cu Federația Rusă care ar oferi Ucrainei garanții similare cu articolul 5 al NATO.

'Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune, de Ucraina. Adică noi toți ne uităm acum la Ucraina și noi toți, însemnând comunitatea internațională care își dorește o ordine internațională bazată pe reguli, și evident că suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina, apărând în felul ăsta și securitatea Europei și ordinea internațională bazată pe reguli', a spus șeful statului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat joi pentru o 'pace demnă', în timp ce Statele Unite au prezentat un plan, consultat de AFP, care prevede în special ca Kievul să cedeze Rusiei regiunile Donețk și Lugansk din est, comentează AFP.

Aceste două regiuni, revendicate de Moscova, precum și Peninsula Crimeea anexată de Rusia în 2014, ar fi 'recunoscute de facto ca fiind rusești, inclusiv de Statele Unite', potrivit acestui proiect.