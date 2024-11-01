Homepage » Actual

Nicușor Dan: Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de Ucraina

| 21 noi, 19:04

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că orice plan de pace trebuie să fie aprobat de Ucraina, iar comunitatea internațională care își dorește o ordine bazată pe reguli este dispusă să continue să apere această țară.

 

Nicușor Dan a fost întrebat cum vede planul de pace propus de Statele Unite ale Americii în colaborare cu Federația Rusă care ar oferi Ucrainei garanții similare cu articolul 5 al NATO.
'Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune, de Ucraina. Adică noi toți ne uităm acum la Ucraina și noi toți, însemnând comunitatea internațională care își dorește o ordine internațională bazată pe reguli, și evident că suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina, apărând în felul ăsta și securitatea Europei și ordinea internațională bazată pe reguli', a spus șeful statului.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat joi pentru o 'pace demnă', în timp ce Statele Unite au prezentat un plan, consultat de AFP, care prevede în special ca Kievul să cedeze Rusiei regiunile Donețk și Lugansk din est, comentează AFP.
Aceste două regiuni, revendicate de Moscova, precum și Peninsula Crimeea anexată de Rusia în 2014, ar fi 'recunoscute de facto ca fiind rusești, inclusiv de Statele Unite', potrivit acestui proiect.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Bolojan

Bolojan: România va fi solidară cu SUA și țările UE pentru a pune în practică sancțiunile care trebuie aplicate Lukoil

21 noi, 19:01
Citeşte mai departe
Vlad Oprea

Vlad Oprea, după ce a fost la Parchet: A fost o plângere absurdă și lipsită de bun-simț

21 noi, 19:11
Citeşte mai departe
Zelenski

Zelenski: Ucraina trece prin unul din cele mai dificile momente în istoria sa în urma planului american

21 noi, 19:10
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

În Parlamentul European, carbonara seamănă discordie

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Mihai Fifor
Mihai Fifor (PSD): Îngheţarea veniturilor românilor până la finele lui 2026 este un lucru de neacceptat!
buzo
Buzoianu: Legea adoptată în Parlament, care stabilește că orice arie protejată poate fi distrusă, este o rușine
abrude
Abrudean: Interesul național să fie prezentat și reprezentat corect; să identificăm soluții cu românii de pretutindeni
Muraru
Muraru (PNL): Am sesizat AEP privind posibilele încălcări ale legislației la finanțarea campaniilor de către AUR
PSD
PSD votează împotriva amendamentelor depuse la Legea RCA prin care ar fi 'limitate' drepturile asiguraților
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
LIVE TEXT - Război în Ucraina: Rusia continuă atacurile aeriene, în timp ce Ucraina analizează propunerea de pace înaintată de Statele Unite
h
Horoscopul zilei de 23 noiembrie 2025. Leii sunt sinceri cu cei din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta
h
O anomalie cosmică zguduie toate calculele de până acum: Universul pare să se miște altfel decât credeau astronomii
economica.net
feminis.ro
h
În Parlamentul European, carbonara seamănă discordie
h
Miss Univers. Revanșă pentru candidata mexicană, încoronată după criticile unui prezentator
h
Miss Jamaica a căzut de pe scenă în timpul rundelor preliminare ale concursului Miss Universe
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ