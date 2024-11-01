Nicușor Dan: România implementează strategia pentru industria de apărare; luăm în serios revigorarea acestei zone

'Legat de NATO și de apărare, România implementează Strategia Națională pentru Industria de Apărare, asta înseamnă 2024-2030, asta înseamnă că luăm foarte în serios revigorarea acestei zone economice. Avem o tradiție în care nu am avut cel mai bun management în ultimii ani, dar pe care în acest context, suntem nevoiți, o vom revigora', a spus șeful statului.

El a adăugat că a discutat cu șeful Alianței despre situația de securitate în spațiul euroatlantic și colaborarea pe care trebuie să o avem în acest context, dar și despre necesitatea majorării cheltuielilor de apărare.

'Am discutat despre capacitățile militare suplimentare care vor fi aduse pe întreg Flancul estic, deci, inclusiv în România. Din partea României, am menționat ca țara noastră va continua să investească în consolidarea capabilităților sale militare. Am vorbit puțin de zona Mării Negre, în care România are un interes particular de securitate în ceea ce privește Flancul estic', a afirmat președintele.

România își va îndeplini obligațiile pe care și le-a asumat în context aliat, a mai transmis Nicușor Dan.