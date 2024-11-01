Nicușor Dan s-a întâlnit cu Donald Trump la New York: Statele Unite se pot baza pe România

Mesajul este însoțit de o fotografie în care Nicușor Dan și partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, apar alături de președintele SUA, Donald Trump, la recepția pe care acesta a găzduit-o în septembrie, la New York, cu ocazia Adunării Generale a ONU.

''O onoare să-l întâlnesc pe președintele Donald Trump în New York, la recepția pe care a găzduit-o pentru Adunarea Generală a ONU. România apreciază profund Parteneriatul Strategic cu Statele Unite. Ambiția noastră este clară: să lucrăm cu președintele Trump pentru a duce această relație specială pe noi culmi și a oferi mai multă securitate și prosperitate ambelor noastre națiuni. Prezența militară și economică a SUA în România este vitală pentru securitatea și prosperitatea noastră. Suntem de acord: securitatea începe acasă. România își va face partea pentru a-și consolida propria apărare și descurajare. Ca unul dintre cei mai apropiați Aliați ai Americii în Europa de Sud-Est, vom continua să ne onorăm angajamentele. Statele Unite se pot baza pe România'', a declarat Nicușor Dan.