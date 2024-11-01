Niculescu: Din această seară România are un Guvern cu puteri depline; ne apucăm imediat de treabă

'A fost o zi importantă în Parlamentul României. Vreau să le mulțumesc parlamentarilor pentru votul acordat acestui Guvern - cele 280 de voturi primite. Este un vot care ne responsabilizează, care ne onorează, evident, dar în primul rând ne responsabilizează, pentru că știm condițiile în care a fost acordat acest vot. Vreau să le mulțumesc reprezentanților PSD pentru susținere și pentru implicarea în acest Guvern. Vreau să le mulțumesc de asemenea și unor formațiuni precum Partidul Național Liberal, UDMR, Grupul minorităților naționale și tuturor acelor parlamentari care au susținut acest Guvern', a afirmat Luca Niculescu la finalul ședinței plenului reunit al Parlamentului, într-o declarație de presă.