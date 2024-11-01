Niculescu, după discuțiile cu UDMR: Am întâlnit deschidere pentru soluții care să ducă la deblocarea crizei

'Am avut o discuție foarte bună, foarte aplicată cu domnul Kelemen Hunor și cu reprezentanții UDMR, unde am discutat despre chestiuni care ne interesează pe noi toți, pe toți românii', a afirmat Luca Niculescu.

Potrivit acestuia, discuțiile s-au referit la programul de guvernare, precum și la proiecte privind sănătatea, agricultura.

'Chiar a fost o discuție foarte, foarte bună. Am întâlnit deschidere pentru găsirea unei soluții care să ducă la deblocarea crizei politice și economice. Sunt optimist după această întâlnire', a transmis Luca Niculescu.

Prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu, s-a întâlnit joi cu reprezentanții PSD, PNL și UDMR pentru consultări în vederea formării Guvernului.