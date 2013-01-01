'Este dreptul democratic al Parlamentului de a veni cu moțiuni simple și de cenzură. Guvernul, după cum știți, încă de la început și-a făcut din sănătate o prioritate, o bună parte a banilor din rectificare s-au dus către sistemul sanitar. Continui să sprijin toate eforturile pe care le face domnul Rogobete', a precizat Niculescu la Parlament.

Întrebat dacă îi va cere demisia ministrului Rogobete, având în vedere rezultatul moțiunii simple, Niculescu a spus: 'Susțin în continuare eforturile ministrului Rogobete în ceea ce și-a propus să facă pentru sistemul sănătății'.

Legat de posibilitatea de a trece în Parlament o eventuală moțiune de cenzură, iar Guvernul să fie demis, premierul a precizat: 'Dacă apare o moțiune de cenzură, există posibilitatea ca ea să treacă, după cum există posibilitatea ca ea să nu treacă'.

'Dar deocamdată am vorbit despre această mulțime simplă. V-am spus că este dreptul democratic al Parlamentului, dar suntem încă prea devreme de la instalarea unui nou Guvern ca să mă gândesc la demisii', a adăugat Luca Niculescu.

Camera Deputaților a adoptat moțiunea simplă depusă de 71 de deputați ai PNL și USR împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.

S-au înregistrat 154 de voturi 'pentru', 91 de voturi 'împotrivă', 17 abțineri, iar 6 deputați nu au votat.