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Țoiu: Ambasadorul Rusiei la București a fost convocat la MAE, după atacul cu drone asupra aeroportului din Leipzig

| 02 sep, 19:23

Ambasadorul Rusiei la București va fi convocat la Ministerul de Externe, în contextul atacului cu drone asupra aeroportului din Leipzig, atac atribuit Rusiei, a transmis, miercuri, pe X, ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, care a subliniat solidaritatea la nivel european.

 

'Am decis să convocăm ambasadorul Rusiei la București la Ministerul de Externe', a scris Țoiu.
Ministrul interimar a subliniat că România este solidară cu Germania și cu celelalte state europene care s-au confruntat cu 'activități hibride, interferențe și provocări nesăbuite și insistente ale Rusiei' și a completat că țara noastră face parte dintre acestea.
'După stabilirea de către autoritățile germane că Rusia este responsabilă pentru atacul cu dronă asupra aeroportului Leipzig/Halle, acționăm cu forță și împreună ca state membre UE și aliați NATO', arată ministrul interimar.
Ea a transmis că răspunsul la astfel de acțiuni va fi unul solidar și coordonat la nivel european.
'Mesajul nostru este clar - nu vom tolera acțiunile hibride ale Rusiei și vom răspunde uniți. Nu va exista impunitate. Descurajarea înseamnă să fim pregătiți și să avem voința de a face agresorul să plătească', a mai spus Țoiu.
Președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au dat asigurări miercuri că presiunea asupra Rusiei va continua și chiar 'va crește', după atacul hibrid cu drone asupra unui aeroport din orașul german Leipzig, atribuit Moscovei, transmite EFE.
'Europa și NATO nu doar că vor menține presiunea asupra Rusiei, dar o vor crește. Și nu ne vom opri până când Rusia nu va înceta să bombardeze și să omoare copii, bărbați și femei nevinovați în Ucraina', a spus von der Leyen după o întâlnire cu Rutte la sediul executivului european din Bruxelles.
În noaptea de 4 spre 5 august, o dronă încărcată cu explozibil a fost descoperită în zona securizată a aeroportului Leipzig/Halle, în apropierea mai multor avioane-cargo ucrainene, iar după câteva minute s-a înregistrat o coliziune între un avion-cargo al companiei de logistică și curierat DHL aflat în zbor și o altă dronă. Aeronava DHL a reușit să aterizeze ulterior pe aeroportul din Hanovra fără incidente și doar cu avarii minore.
Potrivit media germane, care au citat surse apropiate autorităților, o a treia dronă a fost găsită zece zile mai târziu la vest de aeroport. A fost găsită o substanță ce corespundea cu circa 50 de grame de hexogen, un explozibil militar extrem de puternic.
Situat în partea de est a Germaniei, aeroportul Leipzig/Halle este un centru pentru transporturi militare, mai ales ale armatei germane și ale aliaților din NATO, fiind de asemenea o bază operațională pentru compania germană DHL și compania aeriană ucraineană Antonov Airlines.

 

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