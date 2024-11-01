Pălărie (USR), despre suspendarea președintelui: Cineva responsabil politic nu poate lua un astfel de scenariu în discuție

'Din nou nu s-a schimbat în grupul USR această perspectivă. Este absolut o demență ca, atunci când tu nu ai un Guvern deplin, să te gândești, să concepi distrugerea sau dinamitarea unei alte instituții a statului român care mai asigură continuitate și reprezentare externă. E vorba și de partenerii internaționali, dar este vorba și despre tot ceea ce înseamnă agenții de rating și evaluarea economiei în perioada asta. Cineva serios și responsabil și matur politic nu poate lua un astfel de scenariu în discuție sau în calcul', a declarat Pălărie la Parlament.

Referitor la viitorul Guvern, el a amintit că, potrivit deciziilor USR luate la nivelul forumurilor de conducere, USR nu va vota 'un guvern PSD sau acoperit PSD'.

'Asta rămâne limpede și clară. Am avut o propunere pe care am susținut-o și o susținem în continuare. Vom vedea ce se întâmplă în zilele următoare. (...) Am discutat-o foarte clar (rotativa - n.r.) de guverne minoritare. În continuare, considerăm că un Guvern care trebuie să acționeze în România în perioada următoare este unul care să țină în continuare agenda reformelor necesare, pentru că sunt foarte multe nemulțumiri, până la finalul anului și nu numai. Dar vedem mai departe ce va hotărî și președintele țării', a adăugat Pălărie.

În ceea ce privește acordul cu liberalii, el a punctat că acesta se referă în special la inițiativele legislative: 'Haideți să limpezim și să clarificăm cu maturitate realitatea politică. Sigur, avem un pact politic de colaborare la nivel de inițiative legislative, dar formarea unui Guvern nu intră în listă la 'și altele', precum niște legi pe care putem să ne coordonăm voturile. Este cu totul și cu totul altceva. Vor exista discuții politice, eu sunt convins de acest lucru, cu atât mai mult cât suntem parteneri în privința deciziilor parlamentare și la momentul respectiv, decizia luată va fi și comunicată'.

'În momentul de față, și când spun asta este deja în jumătatea lunii septembrie, vedem cât de nătângă, superficială și iresponsabilă a fost decizia PSD de a da jos un Guvern funcțional. Consecințele le vedem cu toții. Deci, dacă cei de la PSD mai vin să ne spună cât de rău stau lucrurile, să-și dea demisia în primul rând, ca parlamentari, că au trântit Guvernul din care făceau parte', a subliniat senatorul USR.

Întrebat dacă poate să existe un guvern pur tehnocrat în momentul de față, așa cum propune liderul PNL, Ilie Bolojan, el a pus accentul pe necesitatea unei majorități parlamentare.

'Chestiunea aceasta va trebui să vină însoțită de o majoritate parlamentară, care să poată să o dovedească. Altminteri, sigur, putem, am văzut guvern de criză, guvern punte, guvern de armistițiu, guvern de unică folosință, dacă pot să spun și lucrul acesta, 'guvern de săptămână asta', dar toate aceste teorii, indiferent cum le-am numi sau denumi, ele nu funcționează dacă n-au o majoritate parlamentară în spate. (...) Eu cred că PSD, în ceasul al 12-lea, poate să vină cu coada între picioare, să spună 'am făcut o greșeală fatală, ne cerem scuze pentru că am greșit, avem următoarea propunere'... Și acolo a fost discuție, inclusiv o propunere pe care noi am făcut-o: începerea cu Guvern minoritar, dar reformist. Sigur că da, încă o dată vreau să aduc în atenția publicului că sunt foarte multe mecanisme care pot să facă un Guvern minoritar extrem de fragil. Singura procedură de inițiere a unei moțiuni de cenzură odată pe sesiune face ca acest lucru să fie întotdeauna cu 'sabia lui Damocles' deasupra capului oricărui Guvern minoritar. Dar am ajuns la propunerea unui Guvern minoritar atunci când am văzut că celelalte scenarii nu sunt matematic posibile', a mai declarat Ștefan Pălărie.