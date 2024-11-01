Pambuccian: Avem un prim-ministru desemnat cu șanse reale de a face treabă bună și îl sprijinim

'Scopul oricărei politici, scopul final sunt cetățenii și trebuie să ne gândim, în primul rând, la cum trăiesc oamenii în țara asta. Traiul a fost foarte mult deteriorat în ultima perioadă și trebuie să venim cu soluții reale, nu cu povești, despre cum putem să îmbunătățim din nou traiul oamenilor. Ãsta e un lucru extrem de important. Pe mine nu m-ați mai văzut ieșind cu ceilalți candidați de prim-ministru. Cred că avem un candidat cu șanse reale de a face o treabă foarte bună și îl sprijinim. Veți vedea că va avea sprijinul nostru deschis, nu vom mai merge pe formula de 'free vote' de data aceasta. Deci, aveți un sprijin deschis din partea noastră', i-a transmis Pambuccian lui Niculescu, după întâlnirea avută la Parlament cu deputații minorităților.

El a menționat că va acorda sprijin și pentru măsurile Guvernului, după învestire, cu o singură condiție: 'Măsurile să schimbe în bine, pe termen cât mai scurt, viața oamenilor. Pentru că, dacă noi continuăm cu deteriorarea traiului oamenilor, cu deteriorarea economiei, cu mersul ăsta așa cu oiștea în gard orbește, nu vom reuși să facem nimic'.

Potrivit deputatului, trebuie făcută neapărat rectificare bugetară, altfel vor exista domenii întregi afectate 'grav'.

'În orice caz, este obligatoriu în momentul de față să înțelegem câteva lucruri simple. Rectificarea bugetară trebuie făcută, pentru că altfel avem domenii întregi ale vieții economico-sociale afectate grav. Bugetul pe anul viitor trebuie făcut, trebuie recâștigată încrederea investitorilor români, străini, dar, în primul rând, români, pentru că ei își pierd încrederea cel mai ușor. Trebuie recâștigată încrederea populației, este cel mai important lucru care trebuie făcut în momentul ăsta și pentru asta orice fel de mediere, orice fel de construcție care poate fi ca rezultat al acelei medieri este deja în ceasul al 12-lea. Cred că e bună și o mediere prezidențială dacă nu se poate găsi o soluție în interiorul Parlamentului. Cheia este majoritatea parlamentară. Noi ne-am aruncat acum cu capul înainte, suntem primii care am declarat deschis că îl sprijinim pe omul ăsta. Cred că am făcut un lucru corect și înțelept. (...) Bani există, dar trebuie să îi poți cheltui în mod legal. Fără o rectificare bugetară, nu îi poți cheltui și atunci degeaba există. Asta-i tot', a explicat Varujan Pambuccian.