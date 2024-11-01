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Peiu spune că a fost o înțelegere cu PSD pe subiectul șefilor de la SRR și SRTv

| 08 sep, 18:24

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a recunoscut că a existat o înțelegere cu parlamentarii social-democrați pe tema șefilor de la Societățile Române de Radio și Televiziune, votați marți de Birourile permanente reunite ale celor două Camere.

 

'Nu am ales-o eu (pe Sorina Matei - n.r.), știți că nu mă pricep la asta. Nu știu, mie așa mi s-a dat, chiar nu mă bag în subiectul ăsta, nu sunt specialist. (...) Da, mie mi-a spus președintele partidului. Acum, nu știu cine a propus-o, cum a fost', a declarat Peiu la Parlament.
Întrebat dacă știa că propunerea AUR pentru SRTv va trece cu voturile PSD, senatorul a răspuns: 'Știam. Păi și noi le-am votat omul de la Radio'.
Atenționat în continuare că a fost o înțelegere între PSD și AUR, Peiu a răspuns afirmativ: 'Pe subiect ăsta da, normal. Păi altfel cum să...'.
În ceea ce privește deschiderea unei negocieri cu social-democrații și pentru un viitor guvern, Petrișor Peiu a afirmat că așteaptă o invitație de la PSD. 'Păi nu au zis că nu vor să negocieze cu noi pentru un nou guvern? Așa a spus domnul Grindeanu. Să anunțe public: Uite, îi invit pe cei de la AUR să discutăm', a spus el.
Birourile permanente reunite ale Parlamentului au aprobat, marți, noile conduceri interimare la Societățile Române de Radio și Televiziune.
La SRR a fost desemnat pentru postul de președinte-director general Răzvan Dincă și la SRTv - jurnalista Sorina Matei, director general și președinte al Consiliului de Administrație.

 

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