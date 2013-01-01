'Aș dori să atrag atenția asupra unui fapt deosebit de grav, care afectează o instituție esențială în funcționarea administrației românești, și vorbim de Curtea de Conturi. De aproape 500 de zile, mai exact din 13 iulie 2025, nu avem un președinte ales al Curții de Conturi, au fost numai președinți interimari. Mai mult, din cele 18 poziții de consilieri la Curtea de Conturi sunt ocupate doar 12, adică fix pragul de două treimi necesar pentru luarea unor decizii precum aprobarea programului de audit sau sesizări penale', a declarat Petrișor Peiu, luni, într-o conferință de presă la Parlament.

El a acuzat faptul că situația privind alegerea unei noi conduceri la Curtea de Conturi s-a agravat și mai mult în ultimele zile, în condițiile vehiculării în spațiul public a unor informații potrivit cărora interimatul prelungit de la această instituție ar fi menținut pentru ca funcția de președinte al Curții de Conturi să fie preluată de actualul vicepremier Marian Neacșu.

'Se vehiculează din ce în ce mai mult în spațiul public că acest interimat este prelungit pentru a-i face loc să ocupe această funcție domnului Marian Neacșu. Dacă stăm un pic și privim situația reală, o să observăm că domnul pentru care se așteaptă numirile la Curtea de Conturi de 500 de zile este tocmai domnul care a căpătat drept să supervizeze, din punct de vedere bugetar, 15 ministere. Și acum să ne uităm la absurdul situației, cineva care coordonează astăzi 15 ministere va fi cel care va coordona controlul operațiunilor financiare și bugetare ale celor 15 ministere, începând cu ziua în care domnia sa va conduce Curtea de Conturi. Practic, vom fi puși în situația ridicolă ca liderul autorității care va controla comportamentul bugetar al ministerelor să fie tocmai cel care a aprobat cheltuielile bugetare ale acelor ministere', a susținut Peiu.

Întrebat de ce AUR a votat alături de PSD și UDMR pentru validarea lui Sorin Lazăr ca președinte interimar al Curții de Conturi, el a afirmat că partidul pe care-l reprezintă nu a votat pentru PSD și nici nu a primit nimic la schimb în urma acestui vot, ci a considerat că este un vot responsabil pentru ca instituția să poată funcționa în continuare și pentru că social-democrații au promis că situația va fi reglementată ulterior.

El a adăugat că AUR a votat responsabil, dar situația de interimat de la Curtea de Conturi nu mai poate continua.

'Noi suntem, totuși, un partid responsabil, am votat conducerea interimară pentru a nu bloca activitatea Curții de Conturi, dar cu certitudine vom denunța acest lucru, faptul că avem președinte interimar de 500 de zile și că nu mai putem continua așa. Evident că dacă în interiorul perioadei în care este președinte interimar domnul respectiv (Sorin Lazăr - n.r.), de altfel tot un pesedist, nu vor ajunge la concluzia că trebuie să normalizăm situația, vom proceda și noi la vot în consecință data viitoare. Repet, nu am obținut niciun fel de contrapartidă de la PSD și, după cum vedeți, dânșii votează din când în când niște proiecte ale noastre', a mai declarat Peiu.