Pîslaru: 1,4 miliarde de euro sunt pe 'verde' din suma aferentă cererii de plată 5 din PNRR

'Pe PNRR au mai rămas două cereri de plată, și aici știu că interesul este mare, cererea 5, în valoare de 2,084 miliarde, cererea 6, în valoare de 4,347 miliarde și, în mod evident, e foarte important să înțelegem unde suntem în acest moment. O să mă refer, ca să fie mai ușor de urmărit, pe componenta de granturi, care este atât de importantă pentru deficitul bugetar. Și am avut o discuție în ședința de guvern de azi cu privire la așteptările de a încasa această componentă de grant pe cererea 5 și cererea 6. În medie, o cerere de plată României i-a luat peste șase luni, dacă nu un an și trei luni în cazul cererii 3, cererea 4 ne-a luat patru luni și jumătate să o procesăm, pentru cererea 5 am avut două luni și vă pot spune că din suma de grant de 1,651 de miliarde pe care o avem în discuții cu Comisia Europeană, deja peste 1,4 miliarde sunt pe verde, deci asta știm că sunt deja rezolvate. Pentru diferența de sumă suntem încă în discuții în acest moment - schimburi de informații, analize, sampling, adică eșantionare. Dar e important totuși să știți progresul, pentru că e important să știm că avem cel puțin 1,4 miliarde care sunt clare și rămânem să ne concentrăm acum pe restul de jaloane unde avem schimburile de documente finale. Așteptarea noastră este ca la sfârșitul săptămânii viitoare, peste două săptămâni, să începem să avem o estimare din partea Comisiei Europene și după aceea o încasare a sumei din cererea de plată 5 în luna noiembrie', a declarat Pîslaru, la Palatul Victoria.

Pe cererea de plată 6, miza pe granturi este de 2,582 miliarde de euro, a adăugat ministrul interimar al proiectelor europene.

'Aici știm foarte bine că, inclusiv în raportare, am recunoscut îndeplinirea doar parțială a jaloanelor legate de salarizare, de decarbonizare. Asta e pe partea de grant și pe partea de împrumut, după cum știți, am negociat să putem primi parțial banii pentru segmentele de autostradă, ceea ce a fost un mare câștig în negocieri. Pe partea de grant, așa cum am făcut și public în estimări, ne așteptăm la o sumă de circa 900 de milioane care să aibă un semn de întrebare evident, risc de a nu a putea primi acești bani, repet, din cele două reforme pe care le-am menționat, mai ales salarizarea în zona publică și decarbonizare. Acest lucru ne duce la faptul că, din cele două cereri de plată, ne uităm la o sumă de 4,2 miliarde de euro, 4,233 miliarde de euro, pe care i-am mai avea de încasat ca să ducem PNRR-ul de la absorbția deja existentă de 66% pe granturi la peste 90%, cum am estimat. Este, în continuare, fezabil; depinde însă foarte, foarte mult de răspunsul ministerelor, agențiilor, autorităților pentru a putea da documentele Comisiei. Ca să înțelegem calendarul pentru cererea de plată 6, e foarte important de înțeles că pe data de 6 noiembrie, aproximativ, Comisia vrea să-și închidă evaluarea pe cererea de plată 6 și să respecte termenul din regulament, în fine, din zona de legislație, care ar însemna că pe 20 noiembrie să poată să dea decizia finală, ca să poată să facă plata în luna decembrie', explicat Pîslaru.

El a subliniat necesitatea unei mobilizări exemplare a instituțiilor de linie pentru depunerea documentelor cerute de Comisia Europeană.

'În acest moment, riscul, evident, pe lângă ce v-am menționat legat de reformele care, din rațiunile pe care le cunoașteți, n-au fost îndeplinite, este acela că, fiind un termen extrem de scurt, iar capacitatea administrativă, mai ales în perioada aceasta de turbulență, este destul de scăzută de a răspunde la toate solicitările în timp, evident, riscul aici este nu că n-o să încasăm banii aceștia, până la urmă, ci dacă îi încasăm în decembrie sau urmează să depunem solicitare de a contesta suma și a cere o practică pentru plată la începutul anului viitor. De aceea, e foarte important de spus că, sub coordonarea prim-ministrului Ilie Bolojan, cu sprijinul Ministerului de Finanțe, am avut mai multe serii de întâlniri pentru a ne asigura că răspundem rapid la toate observațiile pe cererea de plată 6 și suntem în cărți încă pentru a putea trage în decembrie banii. Dar e foarte important de menționat că este nevoie de o mobilizare exemplară pentru a furniza documentele, deci nu suntem neapărat cu un semn de întrebare legat de îndeplinire, ci mai degrabă de furnizarea de documente', a afirmat Pîslaru.