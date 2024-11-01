PNL și USR îl vor susține pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, în cadrul consultărilor de la Cotroceni

Anunțul a fost făcut miercuri de către purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Ionel Bogdan, și deputatul USR Alexandru Dimitriu, în cadrul unei conferințe de presă comune, susținută la Parlament.

'PNL împreună cu USR și cu UDMR au făcut deja o propunere de premier, în persoana lui Siegfried Mureșan. Nu avem alte mandate în acest moment. Vom vedea cum vor decurge consultările cu președintele României și în urma acestor consultări, în urma desemnării unui potențial candidat de prim-ministru, ne vom întoarce în partidele noastre și vom lua o decizie', a spus purtătorul de cuvânt al PNL.

Ionel Bogdan a apreciat că PSD se confruntă cu o presiune 'foarte mare' din partea membrilor de partid, care doresc ca partidul să revină la guvernare. El a reiterat că PNL a propus varianta alternanței la guvernare.

'Președintele (PNL - n.r.) Ilie Bolojan a spus că dacă nu se acceptă varianta pe care noi am propus-o, și anume o alternanță la guvernare a PNL, USR, UDMR, respectiv PSD - care din punctul nostru de vedere ar fi cea mai bună variantă, ar debloca actuala criză și am ajunge să avem un Guvern stabil până în 2028 -, dacă această variantă nu este acceptată, atunci putem discuta alte variante. Dar sub nicio formă nu o variantă din care să facă parte PSD', a spus el.

Alexandru Dimitriu a precizat la rândul său că Siegfried Mureșan va fi propunerea de premier a USR.

'Noi îl vom propune pe Siegfried Mureșan, pe care l-am mai propus de câteva ori, iar președintele va face ceea ce ține de dumnealui. Va numi pe domnul Grindeanu, va numi pe domnul Siegfried Mureșan, va numi pe altcineva, nu va numi pe nimeni și mai așteptăm... Acestea sunt toate variantele', a spus reprezentantul USR.

El a menționat că în cazul în care Parlamentul 'nu poate genera o guvernare', alegerile anticipate reprezintă singura soluție.

'Este singura modalitate prin care poți să dai la o parte un Parlament care nu mai poate să genereze o majoritate, în speranța că vei găsi o majoritate', a precizat deputatul USR.

Dimitriu a respins varianta propusă de președintele UDMR, Kelemen Hunor, care a vorbit despre un Guvern constituit din funcționari cu experiență, care au lucrat cu toate partidele politice.

'Dat fiind faptul că în aceste ministere dominantă este populația PSD-istă, ca să spun așa, asta ar însemna că am avea 'șansa' să avem un Guvern PSD. Mă gândesc, de exemplu, la Ministerul Transporturilor. Domnul Pistol, care e acolo, a fost mâna dreaptă a domnului Grindeanu. Era propunerea PSD pentru Guvernul Tomac. Nici vorbă de așa ceva! Am fost și eu în Ministerul Justiției, știu foarte bine. Sunt și oameni faini. Ei nu s-ar băga niciodată să conducă un minister. Și sunt și oameni care sunt acolo puși, latenți, astfel încât să fie activați când trebuie. Nu suntem de acord cu așa ceva', a subliniat el.

Președintele Nicușor Dan a invitat joi, la Palatul Cotroceni, președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, a anunțat Administrația Prezidențială.