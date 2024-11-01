Homepage » Actual

PNL: PSD pune televiziunea publică pe mâna AUR, partid extremist; să explice public

| 08 sep, 18:22

PSD pune televiziunea publică pe mâna AUR, a transmis, marți, Partidul Național Liberal, după decizia Birourilor permanente reunite al Camerei Deputaților și Senatului privind numirea conducerilor interimare la TVR și Radio, și anume jurnalista Sorina Matei și Răzvan Dincă.

 

'PSD a făcut astăzi un pas extrem de grav: a votat propunerea AUR pentru conducerea televiziunii publice. Nu este o simplă numire. Este rezultatul unei înțelegeri politice între PSD și AUR, prin care social-democrații au decis să dea pe mâna unui partid extremist una dintre cele mai importante instituții de informare din România. Votul de astăzi confirmă ceea ce am spus în urmă cu o săptămână: PSD și AUR lucrează împreună și își votează reciproc oamenii și interesele. De această dată, miza este însă mult mai mare: televiziunea națională', se arată într-un comunicat al PNL.
Liberalii consideră că TVR este o instituție plătită de toți românii și prin intermediul ei se informează milioane de oameni, iar 'într-un moment în care România este la granița unui război, iar dezinformarea și propaganda reprezintă amenințări reale, controlul informației publice nu poate deveni moneda unui troc politic între PSD și forțe extremiste'.
'Este cu atât mai grav cu cât AUR promovează constant mesaje anti-europene și preia narative care afectează încrederea românilor în instituțiile statului, în Uniunea Europeană și în parteneriatele strategice ale României. PSD trebuie să explice public de ce a ales să pună televiziunea națională pe mâna forțelor extremiste și ce a primit în schimb. Informarea corectă a românilor este o chestiune de interes național și de securitate națională. TVR nu este televiziunea PSD și nu este televiziunea AUR. Este televiziunea tuturor românilor', a mai transmis PNL.
Birourile permanente reunite ale Parlamentului au aprobat, marți, noile conduceri interimare la Societatea Română de Televiziune (SRTv) și la Radio România Actualități (RRA).
La Radio a fost desemnat pentru postul de președinte-director general Răzvan Dincă, iar la SRTv - jurnalista Sorina Matei, director general și președinte al Consiliului de Administrație.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

olg

Olguța Vasilescu: Primarii municipiilor din România cer buget la timp și fonduri europene gestionate regional

09 sep, 18:17
Citeşte mai departe
Dominic Fritz

Dominic Fritz: PSD a livrat TVR direct extremiștilor, iar asta e un pericol pentru orice democrație

09 sep, 18:26
Citeşte mai departe
Emanuel Ungureanu s

Emanuel Ungureanu sesizează DNA și ANI după ce un judecător CCR a zburat cu avion privat la Mykonos

09 sep, 18:24
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Lucia, fostă Miss Austria, a murit la vârsta de 22 de ani. Cu ce problemă de sănătate se confrunta

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Siegfried Mureşan
Siegfried Mureşan: PSD trebuie să renunţe, în ultimul ceas, la jocul electoral pe tema Legii salarizării
oana
Oana Gheorghiu: Sorin Grindeanu ne minte în fiecare zi cum că PSD este 'în opoziție'
Irineu Darău
Ministrul Irineu Darău: Acum păstrăm ratingul de țară cu foarte multă rațiune și cu multă greutate
seism
Cutremur cu magnitudinea 4,5, în zona seismică Vrancea
Bogdan Ivan
Bogdan Ivan (PSD): Cer public premierului interimar să solicite activarea mecanismului de securitate energetică europeană
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
UPDATE Posibilă tentativă de suicid, la metrou: Femeie de 25 de ani, scoasă inconștientă de sub tren la Ștefan cel Mare
h
Descoperirea care poate schimba energia viitorului: O baterie inspirată de Edison se încarcă în câteva secunde
h
Fisură majoră în regimul Putin: Cercul său îl izolează de realitate. „Într-o zi, sistemul va eșua”, avertizează opozantul său, din exil
economica.net
feminis.ro
h
Lucia, fostă Miss Austria, a murit la vârsta de 22 de ani. Cu ce problemă de sănătate se confrunta
h
Vila lui Nicolas Cage din Malibu, în valoare de 10,5 milioane de dolari, a fost grav avariată de o furtună
h
Ce este bine de știut despre algoritmii din spatele rețelelor sociale
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ