Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va efectua, joi, o vizită oficială în România

Surse oficiale au confirmat informația pentru AGERPRES, însă nu au făcut public programul liderului de la Kiev din motive de securitate.

Pe agenda vizitei lui Zelenski s-ar afla și o întrevedere cu președinții celor două Camere ale Parlamentului.

Aceasta va fi a doua vizită a președintelui ucrainean în România, după cea efectuată pe 10 octombrie 2023.