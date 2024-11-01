Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va efectua, joi, o vizită oficială în România
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va efectua, joi, o vizită oficială în România, în cadrul căreia va avea, printre altele, o întrevedere cu președintele Nicușor Dan.
Surse oficiale au confirmat informația pentru AGERPRES, însă nu au făcut public programul liderului de la Kiev din motive de securitate.
Pe agenda vizitei lui Zelenski s-ar afla și o întrevedere cu președinții celor două Camere ale Parlamentului.
Aceasta va fi a doua vizită a președintelui ucrainean în România, după cea efectuată pe 10 octombrie 2023.
