”Din respect pentru vizitatorul nostru, punctul meu de vedere l-aţi avut în comunicatul de presă pe care l-am susţinut, care, aşa cum spune în primele cinci cuvinte, acest raport nu aduce nimic nou. Şi putem să discutăm în detaliu, cu altă ocazie”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, la Palatul Cotroceni, întrebat despre raportul AUR, în cadrul conferinţei comune cu premierul Republicii Armenia, Nikol Pashinyan.

Întrebat dacă a fost decizia bună cea luată acum doi ani şeful statului a răspuns: ”Evident, asta spune comunicatul pe care l-am dat”.

”O să continuăm discuţia asta, dar nu e politicos faţă de invitaţii noştri. Vă voi răspunde la toate aceste întrebări, în detaliu”, a mai declarat preşedintele Nicuşor Dan, la insistenţele presei.

Raportul AUR privind anularea alegerilor prezidenţiale din noiembrie 2024 nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică, iar marea majoritate a întrebărilor şi afirmaţiilor AUR îşi găseşte răspunsul „în însăşi” Hotărârea nr. 32 a Curţii Constituţionale din 6 decembrie 2024, detaliată şi explicată public în mai multe rânduri de către judecători constituţionali, şi în interviul din februarie 2025 al preşedintelui de atunci al Curţii Constituţionale, Marian Enache, precizează Administraţia Prezidenţială într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, CCR a anulat alegerile pentru trei motive: avantajul „substanţial” de expunere în online a unui candidat prin folosirea „netransparentă” a tehnologiilor digitale, publicitatea electorală nemarcată şi încălcarea „flagrantă” a legii finanţării campaniilor electorale.

Preşedinţia recunoaşte că la momentul hotărârii probele pe care s-a bazat CCR nu erau complete întrucât „nu exista timpul fizic pentru o verificare completă”, dar menţionează că verificările ulterioare „au demonstrat că indiciile în baza cărora a judecat Curtea se susţin”.