Procurorii DIICOT au pus sechestru pe conturile lui Călin Georgescu

'La data de 7 octombrie 2026, procurorii DIICOT - Structura Centrală au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele inculpatului în vârstă de 64 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată', a anunțat DIICOT, miercuri, într-un comunicat de presă.

Anterior, pe 24 septembrie, DIICOT a instituit sechestru pe vila lui Georgescu din Mogoșoaia.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale se află din 29 septembrie în Arestul Central al Capitalei, iar marți și miercuri el a fost adus la sediul DIICOT pentru a asista la perchezițiile informatice asupra dispozitivelor ridicate din casa lui.

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de un afacerist din Buzău, Răzvan Leu, care susține că ar fi fost păgubit cu suma de 1,1 milioane de euro.

Lui Răzvan Leu i s-ar fi propus să se implice într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția. Pentru a obține creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanție de un milion de euro, dintre care 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru a finanța campania lui Călin Georgescu la prezidențiale.

Răzvan Leu ar fi fost convins apoi să mai transfere alți 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.