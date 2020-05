Proiect de lege care reglementează situaţia evenimentelor cu peste 1.000 de participanţi, în lucru

În urmă cu o săptămână, reprezentanţi unor festivaluri precum Untold, Electric Castle, TIFF, Jazz in the Park, Summer Well şi ARTmania, dar şi ai unor entităţi ca Rockstadt şi Emagic au solicitat Guvernului includerea lor în fondul pentru ajutor de stat dedicat IMM-urilor şi facilităţi fiscale pentru sponsorii evenimentelor.

După acele discuţii, a transmis joi Ministerul Culturii, a reieşit nevoia de reglementare a situaţiei în care festivalurile cu peste 1.000 de participanţi pot fi susţinute sau nu.

„Am lucrat împreună cu marii organizatori de evenimente pentru a oferi predictibilitate, pentru a salva industria festivalurilor şi pentru a ne asigura că România se va afla, anul viitor, printre actanţii acestui domeniu. Prevederile privind măsura temporară a rambursării biletelor şi impozitul pentru nerezidenţi au fost incluse, deja, în OUG 70/2020. Acum suntem în punctul de a elabora un proiect de lege care va fi depus în Parlament şi care reglementează situaţia privind marile evenimente, proiect care va parcurge toate etapele consultării publice”, a precizat ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu.

Clarificarea statutului organizării de festivaluri cu mai mult de 1.000 de participanţi prin intermediul unei iniţiative legislative este necesară pentru a putea oferi predictibilitate acestei activităţi care la bază este una cu caracter economic pentru organizatori.

„Prin crearea cadrului legal necesar, operatorii culturali vor putea lua cea mai bună decizie de administrare a afacerii în raport cu furnizorii şi clienţii lor, respectiv cu publicul festivalurilor”.

Guvernul a reglementat activităţile culturale doar pentru starea de urgenţă sau pentru starea de alertă. Evoluţia Covid-19 confirmă faptul că ar putea exista un risc epidemiologic crescut pentru o perioadă de timp mai lungă, iar marile evenimente vor fi imposibil de organizat. State precum Germania şi Olanda au luat decizia de suspendare a oricăror festivaluri până pe 1 septembrie, încă de la începutul pandemiei, cu scopul de a proteja atât cetăţenii, cât şi organizatorii de evenimente.