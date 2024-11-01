PSD îi cere lui Fritz să renunțe la funcția de președinte al USR

Solicitarea PSD vine în urma motivării publicate de Înalta Curte la decizia din 18 iunie, prin care Dominic Fritz a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate, în care a fost declarat în conflict de interese.

''PSD consideră că motivarea Înaltei Curți de Casație și Justiție îl obligă moral și politic pe condamnatul Dominic Fritz să renunțe la funcția de președinte USR. Prin această condamnare, motivată temeinic de Înalta Curte, Fritz și USR și-au compromis total dreptul de a se mai erija ca instanțe morale ale politicii românești'', a transmis PSD, într-un comunicat.

Totodată, mai arată PSD, motivarea instanței reclamă deschiderea unei cercetări penale pentru abuz în serviciu împotriva prefectului de Timiș care a încercat să-l scape pe Fritz de răspunderea legală.

''Instanța argumentează în detaliu că sancțiunea aplicabilă în cazul lui Dominic Fritz este interdicția de a mai ocupa funcții publice pe o perioadă de 3 ani, nu doar o amendă simbolică, așa cum a dispus prefectul. Instanța a demonstrat, dincolo de orice dubiu, că președintele USR a luat o 'decizie conștientă și deliberată' când și-a exercitat funcția publică pentru a-și servi clientela politică. Instanța a arătat că referatul de aprobare semnat de Fritz pentru proiectul ce îl favoriza pe sponsorul său din campanie 'exprimă manifestarea de voință a autorității executive de a-și însuși proiectul și de a-l supune votului Consiliului Local'. Deci, Dominic Fritz a știut că fapta sa este ilicită și că există un conflict de interese, așa cum a știut și sponsorul său de campanie, care, în calitate de consilier local la Primăria Timișoara, s-a abținut de la vot când a fost aprobat proiectul ce îl favoriza'', a arătat PSD.

Social-democrații mai susțin că ''cea mai rușinoasă apărare a fostului primar al Timișoarei a fost că fapta sa nu ar fi fost prea gravă, în raport cu beneficiul sponsorului său, cerând instanței să o treacă cu vederea''.

''Însă, Înalta Curte a arătat că 'interdicția de mai ocupa funcții eligibile pe o durată de trei ani nu este, în principiu, disproporționată în raport cu obiectivul combaterii corupției instituționale, având în vedere gravitatea atingerii aduse interesului public care rezultă din actele de corupție și din conflictele de interese' '', se menționează în comunicat.

Totodată, PSD reclamă ''obsesia'' lui Fritz de a obține funcții publice.

''Este relevantă în acest sens tentativa sa de a obține clemența instanței, pe motiv că își dorește să candideze la alegerile prezidențiale din 2030 și la alte scrutine care vor mai avea loc până atunci. Instanța i-a arătat lui Fritz că ar fi trebuit să țină cont de aspirațiile sale electorale atunci când a comis fapta ilicită pentru că 'această imposibilitate (de a mai ocupa funcții eligibile) constituie o consecință inerentă și previzibilă pentru orice persoană care, exercitând o funcție publică eligibilă, acționează în condiții de conflict de interese'. Instanța i-a mai sugerat fostului primar că funcțiile publice nu reprezintă singurele surse din care poate obține câștiguri personale, arătând că 'interdicția nu-i îngrădește dreptul la muncă al recurentului, care își păstrează posibilitatea de a desfășura activități profesionale în mediul privat' '', au precizat social-democrații.

Aceștia îi cer lui Fritz să renunțe la ''sinecura de la partid, plătită cu mii de euro din banii de subvenție ai USR''.

''Așadar, dacă mai are un strop de demnitate, Dominic Fritz ar trebui să renunțe la sinecura de la partid, plătită cu mii de euro din banii de subvenție ai USR și să își caute de lucru în mediul privat, unde lucrează din greu mulți dintre votanții pe care i-a înșelat'', a fost mesajul PSD.