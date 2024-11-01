Radu Burnete: E important ca societatea noastră să realizeze cât de tare s-a schimbat lumea şi cât de periculoasă a devenit

”Mark Rutte a transmis astăzi un mesaj foarte clar: România are aliaţi pe care se poate baza. Dacă România este atacată, 31 de state vor sări în apărarea ei. În acelaşi timp trebuie să ne facem şi noi cât mai bine temele. Am văzut prea multe lucruri spuse cu prea mare uşurinţă în spaţiul public. Este important ca societatea noastră să realizeze cât de tare s-a schimbat lumea în ultimii ani şi cât de periculoasă a devenit. România trebuie să aibă o armată profesionistă şi solidă şi o industrie de apărare care să o deservească. Nu este nimic rău în asta. Dimpotrivă, lâncezela europeană din ultimii 30 de ani a pus Uniunea într-o situaţie dificilă în care nu ar fi trebui să ajungem niciodată. Dacă ne uităm în istorie există o legătură puternică între prosperitate şi putere militară”, scrie Radu Burnete, pe Facebook, miercuri seară, după vizita pe care secretarul general al NATO, Mark Rutte, a făcut-o la Bucureşti.

Burnete susţine că o capacitate militară sporită creşte libertatea de acţiune a României şi face ca ţara să fie ”un aliat mai valoros cu o voce mai puternică în UE şi NATO”.

”Nu asta tot spunem că ne dorim? Să stăm la masa oamenilor mari? Păi la masa aceea trebuie să şi plăteşti consumaţia, nu doar să bei apa. Datul din gură e mai puţin productiv offline. O industrie serioasă de apărare are şi multiple beneficii economice. Tot aud critici că România accesează programul SAFE şi ia împrumuturi ca să îşi întărească apărarea când deficitul nostru este foarte mare. Sau că nu ar trebui să mai sprijinim Ucraina (deşi o facem cu 0.2% din PIB). Este adevărat că ne-am îndatorat aiurea când vedeam ce se întâmplă în jurul nostru. Trebuie să şi reducem deficitul şi să alocăm mai mult la apărare în acelaşi timp. Nu avem de ales. Vrea cineva să afle cât trebuie să alocăm apărării dacă ajungem să avem graniţă cu Federaţia Rusă? Consolidarea fiscală de acum (pe care unii oricum o vor cu frâna trasă) o să ni se pară pistol cu apă. Şi tocmai din aceste motive trebuie să avem o economie cât mai competitivă, ca să ni le permite pe toate”, argumentează consilierul preşedintelui.

Radu Burnete cataloghează drept o ”veste excelentă” faptul că firma Rheinmetall investeşte în România şi spune că este nevoie de investiţii pentru înzestrarea Armatei.

”Sperăm cu toţii, din tot sufletul, că nu vom avea nevoie niciodată să folosim aceste instrumente ca să ne apărăm. Că vom putea să continuăm să trăim în pace şi să ne vedem liniştiţi de problemele noastre. În cazul unei agresiuni aliaţii noştri vor veni să ne apere însă trebuie să găsească aici o naţiune dispusă şi capabilă să facă la fel”, concluzionează Burnete.