Bolojan: Vă asigur că, de când sunt premier, nici o numire pe care am făcut-o nu s-a făcut pe bază de reţele clientelare

”Vă asigur că, de când sunt premier, nici o numire pe care am făcut-o, care a depins de mine, nu s-a făcut pe bază de reţele clientelare, numiri sau alte elemente de genul acesta, iar ceea ce se întâmplă, gândiţi-vă, în spatele unor numiri, aici nu a fost cazul de nicio numire, ca să ne înţelegem foarte bine, oameni care încearcă să-şi susţină persoane pe o poziţie sau alta, nu are niciun fel de legătură cu vreo numire”, a declarat premierul Ilie Bolojan la Digi24.

Premierul a mai spus că a considerat întotdeauna, atunci când eşti pe funcţie publică şi oamenii au probleme, mai ales lucruri care ţin de tine, să poţi discuţi cu ei.

”Una este să primeşti pe cineva în audienţă şi alta este să ţi se ceară lucruri care nu sunt la locul lor şi nu mi s-a cerut aşa ceva, şi, în al treilea rând, alta este să şi acţionezi în sensul acesta şi nu s-a acţionat sub nicio formă în acest sens, pentru că altfel, cu siguranţă, cei cu care se vorbeşte, la un moment dat, pot să şi spună aceste lucruri”, a precizat şeful Executivului.

”Calitatea clasei politice din România este cea pe care o avem, cu bune şi cu rele, şi votul pe care l-am avut împotriva lumii politice arată şi nivelul calităţii clasei politice. Dar vă daţi seama, când ajungi să conduci o organizaţie în care găseşti toţi oamenii pe funcţii, în care oamenii par de bună credinţă, nu ai cum să te apuci să schimbi toată lumea, şi cel puţin premisa de la care am pornit întotdeauna este că oamenii sunt corecti şi de bună credinţă, nu pot pleca de la altă premisă. În condiţiile în care un om care este într-o activitate publică, politică, face lucruri în această activitate care încalcă nişte principii ale normalităţii sau intră în tot felul de afaceri dubioase, în fapte de corupţie, îşi asumă răspunderea pentru asta, iar PNL, în această situaţie, în care are acest control judiciar, a luat măsura corectă de a suspenda. Nu dăm noi sentinţe, respectăm prezumpţia de nevinovăţie, respectăm instituţiile statului care, sigur, îşi fac datoria”, a menţionat Bolojan.