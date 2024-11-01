Sorin Grindeanu: Mâine începem un nou capitol pentru Partidul Social Democrat şi pentru România
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, transmite un mesaj înaintea Congresului programat pentru vineri şi anunţă ”nou capitol pentru Partidul Social Democrat şi pentru România”. Grindeanu este singurul înscris în cursă pentru a deveni preşedintele formaţiunii.
”Mâine începem un nou capitol pentru Partidul Social Democrat şi pentru România. Un capitol bazat pe responsabilitate, unitate şi soluţii pentru români şi economia românească”, a transmis, joi, Sorin Grindeanu, într-un mesaj postat pe Facebook.
Preşedintele interimar al PSD, care candidează pentru a obţine funcţia în urma alegerilor de vineri, se referă şi la parcursul PSD şi la aşteptările membrilor de la noua conducere.
”Congresul PSD este despre recunoaşterea propriului drum şi despre aşteptările pe care fiecare membru al PSD le are de la conducerea celei mai mari forţe politice de centru-stânga din România. Şi, mai ales, despre ce aşteptă românii de la noi să livrăm în continuare: seriozitate, stabilitate şi viziune, în orice context!”, a mai transmis Grindeanu.
PSD organizează, vineri, la Romexpo, Congresul formaţiunii, iar Sorin Grindeanu este singurul înscris în cursă pentru a obţine funcţia de preşedinte.
