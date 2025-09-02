Homepage » Actual

Rogobete: România are nevoie de creșterea natalității, dar nu prin constrângere sau presiune asupra femeii

| 23 sep, 18:10

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, s-a delimitat, marți, de proiectul de lege al unor parlamentari neafiliați prin care s-ar putea limita dreptul la avort și a subliniat că România are nevoie de creșterea natalității, dar nu prin constrângere sau presiune asupra femeii.

 

'Natalitatea este un subiect sensibil, un subiect important, care, de multe ori, stârnește multe emoții și dezbateri. România are, bineînțeles, nevoie de creșterea natalității, dar mesajul meu este unul ferm - nu prin constrângere și nu prin presiune asupra femeii. Am văzut, acum câteva zile, săptămâna trecută, o idee, o inițiativă legislativă prin care să interzicem avortul. Vă spun clar și ferm că Ministerul Sănătății și eu, ca ministrul al Sănătății, și sunt sigur că și colegii din cele două Comisii de sănătate din cele două Camere ale Parlamentului se opun acestor inițiative. Noi avem obligația de a respecta drepturile fundamentale, dreptul la integritate fizică, la autonomie corporală, așa cum sunt ele garantate în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene', a transmis Rogobete, marți, la o masă rotundă cu tema ''Natalitatea încotro? Politici pentru viitor'', organizată la Senat.
Potrivit ministrului, 'natalitatea este direct legată și de screening și prevenție'. 'În ultimii ani a existat o serie de proiecte cu fonduri europene, în special, pentru dezvoltarea unor metodologii sau a unor proiecte-pilot pentru screening și prevenție pe diferite patologii. Acum, avem aceste metodologii gândite și concepute, testate în multe locuri cu succes, în alte locuri cu mai puțin succes, dar, mă rog, putem învăța atât din exemplele pozitive, cât și din cele mai puțin pozitive. Am conceput, la nivelul Ministerului Sănătății, un grup de lucru extins (...) ca să realizăm strategia națională de prevenție, care va cuprinde mai multe componente', a explicat Alexandru Rogobete.
Deputații neafiliați Monica Ionescu și Radu-Mihail Ionescu, foști parlamentari POT până în februarie 2025, au depus, la Senat, o propunere legislativă de modificare a articolului 202 din Codul penal.
'Vătămarea fătului, în perioada sarcinii sau în timpul nașterii, prin orice mijloace ori procedee, care a împiedicat instalarea vieții extrauterine, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 7 ani. Dispozițiile privind pedeapsa prevăzută la alin. (3) (art. 202 din Codul penal, n.r.) se aplică și atunci când vătămarea fătului, săvârșită în timpul sarcinii, a avut ca urmare moartea acestuia, dacă aceasta a survenit după împlinirea vârstei de 14 săptămâni a sarcinii', stipulează proiectul depus la Senat.

 

