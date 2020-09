Scandalul care l-ar putea costa Primăria Capitalei pe Nicuşor Dan : "E un trafic de influenţă". Cum se apără

Dana Budeanu a declarat la România TV faptul că înregistrarea făcută publică face parte dintr-un şir de înregistrări. Aceasta susţine că Nicuşor Dan a făcut trafic de influenţă.

"Această înregistrare este dintr-un şir de înregistrări dintre cei doi. Nicuşor Dan face trafic de influenţă, în favoarea acestui domn. A venit un nene într-o zi şi şi-a luat o parcelă în parc, după care domnul Mitrache a construit fără autorizaţie în parc, într-un copac. A construit o casă, este acolo. El spune că este restaurant, purul Nicuşor Dan a intervenit conform declaraţiei din seara aceasta şi recunoaşte inregistrarea" , susţine Dana Budeanu.

Mihai Mitrache avea o construcţie în Parcul Orășelul Copiilor, de 80 mp pe un spaţiu închiriat de la Primăria Sectorului 4. Ulterior, a construit aici un restaurant pe 250 mp, inclusiv spaţiu verde, în mod ilegal. Taxele şi impozitele neplătite de Mihai Mitrache către Primărie au ajuns la un cuantum de 400 de mii de lei, moment în care omul de afaceri a primit mai multe somaţii pentru a intra în legalitate, pe care le-a ignorat, primăria decizând să recurgă la demolarea construcţiei.

Acesta este momentul în care Nicuşor Dan sună funcţionarii de la Sectorul 4 şi intervine în favoarea omului de afaceri, arătând că Mitrache este dispus "să-şi retragă plângerile penale şi postările" împotriva primăriei. Angajatul primăriei îi spune lui Nicuşor Dan în repetate rânduri că "dacă nu aţi fi garantat dvs. pentru el, nu mai aveam de ce să stăm de vorbă". Mai mult decât atât, când funcţionarul îi spune că Mihai Mitrache se laudă că "vin cu fratele meu Nicuşor Dan!", "vă pune Nicuşor Dan cu botul pe labe", râde şi nu-l contrazice.

Răspunsul lui Nicuşor Dan la adresa acuzaţiilor făcute de Dana Budeanu

"Înregistrarea vine după ce eu am demascat o infracţiune comisă de primarul general Gabriela Firea, de 50 de milioane de euro, pe Parcul Verdi şi o infracţiune legată de achiziţia de tramvaie, de către firma turcă, în dauna celei româneşti, de 150 de milioane. Eu sunt în înregistrare, să vă explic ce rol am eu. Situaţia este următoarea: un domn avea o proprietate pe care primarul sectorului 4 a demolat-o abuziv. Instanţa de judecată a spus acest lucru. Înainte ca această demolare abuzivă, confirmată ca abuzivă de către instanţa de judecată, să aibă loc, acest cetăţean a venit la mine. Avocatul domniei sale m-a văzut în tribunal şi mi-a spus că are un abuz. Eu am luat avocatul şi pe cei doi soţi şi ne-am dus la Avocatul Poporului, pentru că, după cum ştiţi, dacă Avocatul Poporului sau prefectul atacă un act în instanţă, el este suspendat de drept", a explicat Nicuşor Dan la România TV.

Întrebat de Victor Ciutacu în ce calitate s-a implicat, Nicuşor Dan a răspuns: "În primul rând nu este vorba de nicio retribuţie. În al doilea rând, eu ca parlamentar sunt obligat de lege să mă ocup de rezolvarea problemelor bucureştenilor. Am considerat că împotriva acestui cetăţean se construieşte un abuz de către o autoritate locală. Am mers şi l-am apărat în instanţă şi am câştigat. Instanţa a confirmat că autoritatea locală urma să încalce legea".

Acuzaţiile sunt confirmate şi de consilierul primarului Sectorului 4, Cristian Zărescu: "Suna direct la mine"

"Nicuşor Dan continuă să mintă pentru că sentinţa a fost favorabilă Primăriei Sectorului 4, am făcut ceea ce trebuia să facem să punem în aplicare şi să ducem la bun sfârşit această sentinţă. Ulterior, domnul Mitrache a apelat din nou la ajutorul justiţiei, dar până la a doua sentinţă noi nu am dus ultimele acte pentru că, clădirea era deja demolată şi în aceste condiţii nu şi-a mai făcut obiectul. Practic noi nu ne-am mai prezentat pentru că această clădire nu mai exista.

De altfel, Nicuşor Dan minte pentru că acea clădire are o autorizaţie din anul 1980 şi are o autorizaţie pentru 81 de metri, iar în anul 2013 s-a obţinut o extindere pentru o clădire provizorie pentru încă 60 de metri. Clădire în momentul în care a fost demoloată avea aproape 400 de metri. Deci, oricum ne-am uita, Nicuşor Dan minte. Acea clădire nu avea autorizaţie. În momentul în care Nicuşor Dan făcea intervenţii la noi să nu mai punem în aplicare sentinţa, practic ne cerea să încălcăm legea, adică să-l ajutăm pe Mitrache să nu-şi mai plătească taxele şi impozitele către stat. Pentru că domnul Mitrche avea exact 100 de mii de euro datorie", a declarat pentru România TV Cristian Zărescu.

"Este clar că Nicuşor Dan a intervenit că nu este vorba doar de un apel, ci de cinci. Ne-a cerut să nu mergem până la capăt cu această demolare. Au fost cinci apeluri iniţiate de Nicuşor Dan, suna direct la mine. Eu nu am crezut că Nicuşor Dan poate să intervină pentru cineva care a distrus parcul, domnul Nicuşor Dan i-a luat apărarea. A apărut mereu pădurile şi parcurile şi acum ne impune să nu demolăm" , a declarat consilierul primarului Băluţă.

Marcel Ciolacu: Nicuşor Dan e purtător de vorbe pentru interlopi

Liderul PSD Marcel Ciolacu a reacționat luni seară, la B1TV, la înregistrarea audio în care Nicuşor Dan intervine la Primăria Sectorului 4 pentru un controversat om de afaceri.

"Omul e purtator de vorbe pentru interlopi. E evidenta incercarea de influentare a unui angajat al primarei si traficul de influenta. Se impune o autosesizare a DNA. Sunt suspiciuni rezonabile suficiente. E un trafic de influenta”, a spus Marcel Ciolacu.

