Siegfried Mureșan: E firesc ca președintele să invite partidele la consultări; pierderea de timp nu a fost la PNL

'PNL, USR și UDMR m-au nominalizat candidat pe 26 iunie. După aceea, timp de 84 de zile, nu s-a întâmplat nimic în România, iar asta nu este responsabilitatea mea. Eu am făcut ce a ținut de mine. În doar cinci zile de la momentul publicării decretului de desemnare, am prezentat Parlamentului României un program de guvernare clar, concret, ambițios și o echipă de miniștri competenți și integri. Evident că pierderea de timp a avut loc în altă parte, și nu la PNL', a transmis el, într-o declarație acordată presei, la Parlament.

Potrivit acestuia, este firesc ca președintele României să invite partidele parlamentare la consultări, după ce Guvernul pe care l-a propus nu a obținut voturi suficiente în Legislativ.

'Este firesc ca președintele României să invite partidele parlamentare la consultări și vom vedea ce soluții va propune. Este evident că cei care au declanșat criza politică nu și-au asumat nici astăzi soluționarea crizei politice. PSD și AUR au votat împotriva Guvernului condus de premierul Bolojan, în urmă cu cinci luni, iar astăzi au absentat de la vot. Nu au susținut rezolvarea crizei. (...) Noi am fost dispuși, deși nu noi am cauzat criza politică, să ne asumăm responsabilitatea. Vom vedea după consultările cu președintele României care sunt variantele posibile', a spus el.

Siegfried Mureșan a adăugat că PNL, USR și UDMR au demonstrat miercuri că formează un 'pol reformator'. El a remarcat totodată faptul că numărul de voturi obținute a depășit numărul membrilor celor trei grupuri. În acest sens, le-a mulțumit parlamentarilor de la grupul minorităților naționale, dar și celor neafiliați care au susținut Guvernul.

'Vedem că există un număr semnificativ de parlamentari care astăzi își doresc modernizarea și reformarea României. Din păcate, nu au fost încă o majoritate. Dar sunt absolut convins că majoritatea oamenilor din România își dorește modernizare și reformare. Noi, PNL, vom continua să ne adresăm acestei majorități a oamenilor onești din România, care doresc un stat care să funcționeze mai bine și să lucreze pentru cetățean', a mai spus el.

Guvernul Siegfried Mureșan nu a întrunit, miercuri, numărul minim necesar de voturi, 233, pentru a fi învestit de plenul comun al Parlamentului.