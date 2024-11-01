Siegfried Mureșan: Ilie Bolojan este martor în dosarul DNA Iași, nu a greșit cu absolut nimic

El a fost întrebat de jurnaliști cum vede audierea la DNA a lui Ilie Bolojan și dacă, în aceste condiții, ar trebui să-și mai păstreze funcțiile, cea de lider al PNL și premier interimar.

'Evident, prim-ministrul Ilie Bolojan este astăzi invitat ca martor la DNA Iași. Sunt convins că le va spune procurorilor la DNA exact ceea ce ne-a spus nouă public de nenumărate ori, extrem de transparent, și sunt convins că, ori de câte ori vor continua să îl invite procurorii la DNA, le va spune exact același lucru. Și concluzia este cea pe care o știm cu toții, că Ilie Bolojan în acel dosar este martor, nu este vinovat sub nicio formă și aș fi mai interesat să aflu unde sunt cutiile de pantofi - și ce exact se ascunde în ele - ale altor persoane care au avut responsabilitate în statul român sau din ce surse a devenit, cu ce scop s-au plimbat cu avioane private în destinații de lux alți oameni politici. Cred că e foarte important că în această perioadă, cu sprijinul dumneavoastră, al mass-media independente, oamenii să știe adevărul și să facă distincție între adevăr și o încercare de a face un mare caz dintr-o chestiune care realmente nu există, a fi martor într-un dosar', a afirmat Mureșan.

Acesta a vorbit și despre întâlnirea care i-a fost solicitată premierului interimar Ilie Bolojan în legătură cu acest dosar.

'Prim-ministrului Ilie Bolojan i-a solicitat o întrevedere președintele de la acel moment al unei filiale a PNL. Prim-ministrul Ilie Bolojan, președintele PNL, a acceptat să se vadă cu un coleg din PNL. După ce a înțeles despre ce este vorba, am văzut cu toții că acel coleg nici măcar nu a mai continuat să fie președinte al acelei filiale a Partidului Național Liberal. Cred că Ilie Bolojan a acționat cu bună credință și nu a greșit cu absolut nimic în această situație', a susținut europarlamentarul.

Vineri, premierul interimar Ilie Bolojan a fost audiat în calitate de martor la DNA Iași în dosarul în care este vizat omul de afaceri vasluian Fănel Bogos.