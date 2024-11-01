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Siegfried Mureșan: Intenția PSD-ului nu a fost niciodată de a vota un Guvern serios pentru România

| 01 oct, 18:27

 

Liberalul Siegfried Mureșan a declarat joi, referindu-se la faptul că Executivul propus de el nu a trecut de Parlament, că intenția PSD-ului nu a fost niciodată de a vota ''un Guvern serios pentru România''.

 

 

 

''Premierul OUG 13 mi-a îndeplinit pe deplin așteptările ieri (n.r. - miercuri), în Parlament. A fost exact așa cum ne așteptam de la el: a venit, a glumit, a mințit și apoi a fugit. Deși este președintele Camerei Deputaților, a întors spatele plenului Parlamentului înainte de vot. Vitejie ca în noaptea OUG 13. Am realizat cu toții acum că intenția PSD-ului nu a fost niciodată de a vota un Guvern serios pentru România. Au căutat doar pretexte pentru a nu vota. Intenția lor a fost să ne contamineze în aceste două săptămâni. E important că nu ne-am lăsat contaminați'', a scris Mureșan, pe Facebook.
Guvernul Siegfried Mureșan nu a fost învestit miercuri de plenul comun al Parlamentului. Din totalul de 464 de parlamentari au fost prezenți la ședința de miercuri 321 și au fost exprimate 197 de voturi valabile. S-au înregistrat 182 de voturi 'pentru' învestitură și 15 'împotrivă'.
Pentru a fi învestit, acest Guvern avea nevoie de majoritatea deputaților și senatorilor, adică de minimum 233 de voturi 'pentru'.

 

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