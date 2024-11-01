Sorin Grindeanu: PNL și USR își plâng funcțiile, în timp ce românii așteaptă un Guvern

'România nu are un Guvern. PNL și USR au însă alte urgențe: funcțiile, banii și puterea. Au pierdut câte un post în conducerea Camerei Deputaților și au declanșat circul: boicot, acuzații, alianțe inventate peste noapte și, brusc, democrația este pusă în pericol. Totul pentru două funcții. PSD a pierdut, la rândul său, o funcție în conducerea Senatului. Nu a blocat Parlamentul și nu a inventat o criză politică pentru un post în minus. Dar PNL și USR ne-au obișnuit deja cu minciuna ridicată la rang de argument, dublul standard transformat în principiu și lipsa de responsabilitate prezentată drept reformă', a scris Grindeanu pe Facebook.

El a adăugat că, pentru PNL și USR, 'regulile sunt bune cât timp le convin', iar când rezultatul nu le mai convine, 'este în pericol chiar democrația'.

'Dacă tot vorbesc despre alianțe, despre care alianță vorbesc? Despre cea cu partidul din mila căruia domnul Bolojan își prelungește abuziv șederea în scaunul de premier, după ce Guvernul său a fost demis de Parlament? PNL și USR își plâng funcțiile, în timp ce românii așteaptă un Guvern. PSD își dorește să formeze o majoritate parlamentară pentru a da României un Guvern. Fiecare luptă pentru ce îl preocupă', a transmis acesta.