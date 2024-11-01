Sorin Grindeanu spune că în momentul de față USR trebuie să fie la guvernare

Grindeanu a fost întrebat dacă, în momentul de față, ar mai trebui să fie USR la guvernare.

'În momentul de față, da', a spus Grindeanu, după ședința Biroului Permanent Național al PSD.

El a adăugat că, dacă lucrurile 'nu sunt așezate pe făgaș normal', decizia social-democraților se poate schimba.

'În acest moment suntem în această coaliție, așa cum bine știți. O decizie luată de aproape 5.000 de oameni. Vreo 4.700 am votat. Dar asta nu înseamnă că nu poate să existe, dacă lucrurile nu sunt așezate pe făgaș normal, făgaș constructiv, nu poate să existe și altă decizie. Dar da, atâta timp cât suntem în această coaliție de patru partide plus grupul minorităților, suntem parteneri onești, fideli, mergem înainte. De asemenea, asta nu înseamnă că, dacă avem ceva de spus, nu spunem. Nu cred că se așteaptă nimeni de la noi, cel mai mare partid din coaliție, să avem o atitudine umilă, să stăm fără să ne spunem punctele de vedere. Nu cred că asta se așteaptă. Se așteaptă de la noi să ne spunem punctele de vedere, să încercăm să corectăm atunci când există derapaje. Și există, așa cum bine știți. Nu suntem în Coreea de Nord', a afirmat Grindeanu.