TikTok va da în judecată administraţia Trump

„Chiar dacă suntem în total dezacord cu părerile administraţiei, am încercat în ultimul an să găsim o soluţie constructivă”, a declarat Josh Gartner, un purtător de cuvânt al TikTok, adăugând că firma nu are nicio altă variantă decât să atace ordinul în sala de judecată, potrivit ZF.ro.

Donald Trump a scris în ordinul executiv că are „dovezi credibile” care susţin faptul că ByteDance „ar putea lua măsuri ce ar pune în pericol securitatea naţională a Statelor Unite”.

Microsoft, Twitter şi, mai nou, Oracle sunt interesate de a chiziţia operaţiunilor companiei ByteDance, cea care deţine platforma TikTok . Vânzarea operaţiunilor către o companie americană pare a fi singura soluţie pentru ca aplicaţia de socializare video să nu fie blocată în Statele Unite ale Americii.

