Turcan: În reforma administrației publice locale, riscăm să ajungem ca în povestea cu Ionică și lupul

| 05 noi, 17:08

Deputatul PNL Raluca Turcan a declarat, miercuri, că, din cauza unui partid din coaliția de guvernare, se poate ajunge în ochii opiniei publice ca în povestea cu Ionică și lupul în privința reformei administrației publice locale, menționând că PSD 'a pus între paranteze, probabil din rațiuni de alegeri interne pentru președinția partidului, o așteptare pe care oamenii o au'.

 

'În privința reformei administrației publice locale, din cauza unui partid din coaliția de guvernare, riscăm ca în ochii opiniei publice să ajungem ca în povestea cu Ionică și lupul - să vorbim despre reforma administrației publice locale și atunci când o să o facem să nu ne mai creadă nimeni, pentru că s-a vorbit foarte mult, au existat multe variante în spațiul public și așteptările oamenilor sunt deja forțat puse la încercare', a afirmat Turcan, la Parlament.
Ea a precizat că a cerut, în calitate de membru al conducerii PNL, ca, odată cu reforma administrației publice locale, să se ia măsuri pentru reducerea risipei în administrația centrală.
'Este nevoie de măsuri cumulate administrație locală cu administrație centrală și, de ce nu, odată cu un aparat mai suplu în administrația locală, pentru servicii mai bune, să avem și măsuri care să le dea o libertate mai mare de acțiune în privința colectării veniturilor și asigurării serviciilor publice. Cred că acestea ar trebui să fie liniile mari și fac un apel la Partidul Social Democrat care, probabil din rațiuni de alegeri interne pentru președinția și conducerea partidului, a pus între paranteze o așteptare pe care oamenii o au încă de la începutul pachetului unu de reforme', a transmis Raluca Turcan.
În opinia sa, reforma pe partea de administrație ar fi trebuit făcută cât mai repede, dacă toate partidele ar fi fost de acord.
'A da afară oameni nu este un scop în sine. Guvernul este preocupat în momentul de față să reducă o parte din cheltuielile publice și, în același timp, aparatele instituțiilor și autorităților publice să fie mai suple, cu servicii mai bune pentru oameni. Nu am susținut niciodată anatemizarea întregii administrației publice, nici locale, nici centrale, pentru că în administrația publică sunt și oameni care muncesc mult și bine și servesc cetățenilor. Ideal și scopul acestei reforme este ca în administrație să rămână acei oameni care sunt cu adevărat în slujba celor din jur și serviciile să fie unele mai bune', a explicat Turcan.
Potrivit acesteia, varianta care a rămas în picioare în momentul de față este de reducere cu 10% a schemei de personal din administrația publică locală, care nu se va aplica însă 'pe șablon'.
'Ea nu se aplică pe șablon de sus până jos, pentru că, în momentul de față, există autorități locale care au deja o schemă suplă de personal. Deci, aproximativ jumătate din țară au deja o schemă suplă de personal. Sunt și autorități suprapopulate, supradimensionate și acolo se operează aceste modificări, iar în privința administrației centrale decizia de a reduce anvelopa de salarii, de cheltuieli este, de asemenea, una corectă pentru că nu poți să pui un șablon pe toate instituțiile publice de la nivel central', a completat deputata PNL.
Întrebată despre proiectul privind majorarea vârstei de pensionare pentru magistrați, Turcan a spus: 'Nu cunosc dacă și de ce nu s-a discutat în coaliție acest subiect'.
'Ce pot să vă spun, în calitate de fost ministru al Muncii și care a inclus reforma a pensiilor magistraților în Planul Național de Redresare și Reziliență, astfel încât oricine este ministrul Muncii sau prim-ministru să aibă această obligație de dreptate pentru toți contributorii la sistemul public de pensii, pentru că e o chestiune de inechitate, e nefiresc ca, în condițiile în care România deja are o problemă de natalitate, vom avea aproximativ un milion de noi pensionari ca urmare a pensionării celor născuți în perioada '65 - '67, să nu încercăm să așezăm sistemul de pensii din România, fie că vorbim de pensiile magistraților sau pensiile din sectorul public. E nefiresc să se pensioneze oameni la 47 de ani și opt luni, când sunt în puterea vârstei și în apogeul profesional', a menționat Raluca Turcan.
Conform acesteia, pot fi acceptate măsuri tranzitorii. 'Dacă s-ar lua această decizie de azi pe mâine am risca depopularea sistemului. Așadar sunt măsuri care pot fi acceptate. Important este ca puterea numită justiție în România să intre în sistemul de check in balance al puterilor statului român și să nu se plaseze mai presus decât orice putere instituțională din România', a mai spus Turcan.

 

