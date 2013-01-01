'Ministrul Rogobete trebuie să-și dea demisia, în caz contrar, premierul Luca Niculescu trebuie să-l demită. Dacă nu va fi demis de către premier, premierul însuși va răspunde pentru orice lipsă de medicamente, pentru spitale nefuncționale sau pentru servicii medicale de proastă calitate. Să fie limpede pentru toată lumea: ministrul Rogobete a primit vot negativ în Parlament, prin vot pentru moțiunea simplă împotriva domniei sale, pentru incompetență', a spus Raluca Turcan.

Deputata liberală a susținut că ministrul Sănătății trebuie să continue demersurile pentru rezolvarea problemelor din sistem, 'mai ales în condițiile în care ministrul Rogobete a preluat mandatul de la ministrul Rogobete' și nu poate invoca greaua moștenire.

'Ce are de făcut ministrul Rogobete în cazul în care, cu siguranță, nu-și va da demisia, iar premierul îi va ține spatele? Problemele din sănătate rămân și actele normative trebuie să vină: clasificarea spitalelor, astfel încât să fie clare specialitățile, dotările și medicii care lucrează în spitale. De asemenea, este nevoie de finanțarea serviciilor medicale și nu a numărului de paturi. Stocurile de medicamente trebuie verificate și creat mecanismul prin care orice lipsă de medicament să fie monitorizată și acoperită la timp. Nu în ultimul rând, un demers pe care l-am făcut de foarte mult timp: testarea HPV și tratamentul în urma unui rezultat pozitiv trebuie să fie incluse în contractul cadru', a spus Raluca Turcan.

Deputata PNL a transmis că ministrul Rogobete a fost demis pentru incompetență.

'Activitatea de ministru nu se măsoară nici în rețelele sociale, ci se măsoară în minister cu fapte concrete', a afirmat Turcan.

Camera Deputaților a adoptat miercuri moțiunea simplă depusă de 71 de deputați ai PNL și USR împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. S-au înregistrat 154 de voturi 'pentru', 91 'împotrivă', 17 abțineri, iar șase deputați nu au votat.