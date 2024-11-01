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USR cere demisia lui Marian Artimon din CGMB și sesizează CNCD în legătură cu declarațiile acestuia

| 10 sep, 18:43

 

USR București cere demisia lui Marian Artimon din Consiliul General al Municipiului București și solicită PSD să îi retragă sprijinul politic, în urma declarațiilor 'discriminatorii' la adresa femeilor.

 

 

 

Consilierul general Marian Artimon (PSD), care deține și funcția de președinte al Unității - Sindicatul Liber Metrou (USLM), a declarat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că 'sunt cam multe femei care conduc, iau decizii' în cazul Metrorex.
Totodată, ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, va sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) cu privire la afirmațiile lui Artimon.
Vlad Voiculescu, președintele USR București, a cerut PSD să îi retragă imediat sprijinul politic lui Marian Artimon și a solicitat demisia acestuia din Consiliul General al Municipiului București.
'Marian Artimon trebuie să își dea demisia din Consiliul General al Municipiului București. Un om care consideră că sunt 'cam multe femei' care iau decizii nu poate pretinde că reprezintă toți bucureștenii. În București, femeile nu au nevoie de permisiunea domnului Artimon pentru a conduce, pentru a decide sau pentru a ocupa funcții de responsabilitate', a declarat Vlad Voiculescu.
Diana Buzoianu a apreciat că declarația făcută de Marian Artimon este 'profund discriminatorie și inacceptabilă' din partea unui ales local.
'Femeile din București sunt ambițioase, muncitoare. Multe dintre ele sunt lidere în comunitățile lor. Nu putem accepta să li se transmită că locul lor nu este la masa deciziei. Voi sesiza CNCD în cazul lui Marian Artimon. Astăzi, un consilier general și un lider de sindicat care ia decizii pentru sute de mii de femei din București transmite public ideea că acestea ar trebui să stea mai degrabă în bucătărie decât acolo unde se iau deciziile. Aceasta este viziunea pe care PSD o aduce în consiliile generale? În București, femeile au loc la masa deciziei, în funcțiile de conducere și în toate instituțiile publice. Nu vom accepta ca astfel de mentalități să fie normalizate', a declarat Buzoianu.
Miercuri, președintele USLM, Marian Artimon, și-a arătat nemulțumirea cu privire la faptul că deciziile referitoare la Metrorex sunt luate prioritar de femei aflate în diferite funcții de conducere în Ministerul Transporturilor și în companie.
'De fapt, am înțeles lupta asta idioată dintre etajul unu al doamnei, cu etajul doi al doamnei, cu etajul trei - doamna, etajul nouă - doamna din capătul culoarului X, doamna din capătul culoarului de la poartă și tot așa. S-au plimbat hârtiile 150 de zile până a venit Ministerul de Finanțe și a spus că 'nu vă putem da subvenția pentru că nu vă încadrați în lege. Din păcate, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar sunt cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metrou astăzi. La Consiliul de Administrație - femei, la directori - femei. Am început să conducem economic, în loc să conducem tehnic. Trenul trebuie condus de un mecanic care trebuie să știe nu câți bani are în buget, ci să conducă trenul, pentru că are în spate 2.000 de oameni', a transmis Marian Artimon, în cadrul unei conferințe de presă.

 

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