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USR și PNL solicită conducerii Camerei Deputaților înființarea Comisiei 'Mykonos-Nordis'

| 14 sep, 18:11

USR și PNL solicită conducerii Camerei Deputaților înființarea Comisiei parlamentare de anchetă 'Mykonos-Nordis', care să ancheteze zborurile Nordis și zborurile recente către Mykonos și Nisa ale unor politicieni, oameni din justiție și din mediul de afaceri.

 

Comisia parlamentară trebuie să stabilească împrejurările în care au fost organizate și desfășurate deplasările private către Mykonos și Nisa, inclusiv zborurile Nordis, potrivit unui comunicat transmis, luni, de USR.
Totodată, trebuie clarificate criteriile de selecție a participanților, costurile (cu transportul, cazarea, mesele, transferurile și alte activități) și identitatea celor care au acoperit aceste costuri. USR adaugă că la zborurile recente către Mykonos și Nisa au participat judecătorul CCR Cristian Deliorga, politicieni, președintele Tribunalului Constanța, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României și un om de afaceri condamnat pentru constituirea de grup infracțional organizat.
'PSD suferă încă de Nordis. La doi ani după zborurile în avioane private pe banii clienților păgubiți, PSD nu s-a dezbărat de socialismul de caviar, doar încearcă să-l ascundă. Este nevoie să aflăm cu toții adevărul. Cine a suportat cheltuielile deplasărilor? Care au fost interesele care au stat la baza acoperirii acestor costuri? Cât de imparțial mai este judecat un inculpat care merge în vacanță cu cel care îl judecă? Toate aceste întrebări trebuie să-și primească răspuns public, în Parlament', a declarat lidera grupului USR din Camera Deputaților, Diana Stoica.
De asemenea, comisia ar urma să analizeze dacă există 'lacune legislative și instituționale' în ceea ce privește finanțarea călătoriilor, declararea beneficiilor, prevenirea conflictelor de interese și verificarea respectării obligațiilor de integritate. După caz, comisia va formula recomandări pentru completarea legislației, menționează USR.
'Oricât de mult s-ar împotrivi PSD-AUR, USR va continua să facă toate demersurile pentru a devoala rețeaua paralelă de putere și de corupție creată în România în ultimii 35 de ani. Este inacceptabil ca, în timp ce li oamenii de rând sunt nevoiți să dea dovadă de responsabilitate și să strângă cureaua, social-democrații de caviar să-și numere - în total dispreț față de cetățeni și fără să dea vreo socoteală - vilele, ceasurile și hainele scumpe, cutiile de pantofi cu bani și zborurile cu avioane private', se mai arată în comunicat.
La Senat, Comisia de constituționalitate analizează condițiile și împrejurările în care un judecător al Curții Constituționale, Cristian Deliorga, s-a aflat într-un zbor privat cu destinația Mykonos împreună cu mai mulți politicieni și oameni de afaceri.

 

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