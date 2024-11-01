USR îl cheamă la Comisiile de apărare pe șeful SPP, Lucian Pahonțu

'În lumina celor mai recente investigații de presă, dar și a unor afirmații contradictorii apărute în spațiul public, USR inițiază demersurile pentru aducerea în fața Comisiilor de apărare a domnului Lucian Pahonțu. Considerăm că este absolut necesar ca informațiile care au apărut, parte a investigațiilor jurnalistice, să fie subiect al unei anchete, al unei acțiuni de control civil, întrucât șeful SPP este în această funcție de 21 de ani. Și există foarte multe semne de întrebare, foarte multe umbre cu participarea sa la evenimentele de la Revoluția din 1989 și mineriada din 1990', a declarat Coliban la Parlament.

Potrivit acestuia, șeful SPP trebuie să spună dacă a fost implicat în evenimentele din decembrie 1989, precum și în mineriada din 1990.

'Am remarcat și apărarea domnului Pahonțu. Avem cuvântul lui împotriva a trei declarații olografe ale unor subordonați. Toate aceste lucruri reprezintă, pe de o parte, din perspectivă juridică, posibilitatea unui fals în declarații. Pe de altă parte, discutăm de dimensiunea morală a calității acestui șef de servicu secret din România, șeful SPP, care la Revoluție a fost implicat de cealaltă parte a Baricadei de la Intercontinental. Este de datoria noastră să clarificăm aceste lucruri și aceasta poate fi făcută prin control civil în Comisiile de apărare ale Parlamentului. (...) Audierile să aibă și o secțiune dedicată deschisă presei, pentru că societatea românească are nevoie de răspunsuri pe aceste subiecte. (...) Am identificat mai multe întrebări la care domnul Pahonțu trebuie să răspundă', a transmis deputatul USR.

O anchetă publicată de Recorder arată că Lucian Pahonțu ar fi participat la represiunea Baricadei de la Intercontinental din 21 decembrie 1989 și la înăbușirea protestelor de la Mineriada din 1990.

Președintele Nicușor Dan a respins acuzațiile, menționând că șeful SPP nu a participat la reprimarea manifestanților în timpul Revoluției din 1989 sau ulterior.

De asemenea, șeful Serviciului de Protecție și Pază, Lucian Pahonțu, a transmis un punct de vedere privind situația sa, precizând că își dorește ca acuzațiile care i se aduc să fie clarificate cât mai curând. El a afirmat că nu a desfășurat niciodată activități care ar putea fi încadrate în categoria faptelor de 'poliție politică' și are convingerea că acest aspect va fi evidențiat de verificările CNSAS. Pahonțu a respins orice acuzație de implicare în reprimarea violentă a manifestațiilor care au avut loc în zilele de 21 și 22 decembrie 1989 în Piața Universității și în violențele împotriva protestatarilor din Piața Universității, din zilele de 13-14 iunie 1990.