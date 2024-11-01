USR Sector 4 sesizează ANI pentru verificarea averii și a posibilelor conflicte de interese în cazul primarului Băluță

Potrivit unui comunicat al USR sector 4, sesizarea are la bază o serie de informații și investigații apărute în spațiul public care ridică întrebări cu privire la proveniența unor bunuri și beneficii de care ar fi beneficiat primarul sau familia acestuia, precum și la eventualele legături dintre interesele familiei și persoane sau companii care desfășoară activități în Sectorul 4.

În sesizare se solicită ca ANI să verifice, în principal, mai multe aspecte, printre care zborurile private și sursa finanțării acestora. USR Sector 4 este de părere că ANI trebuie să verifice cine a suportat costurile unui zbor efectuat cu un avion privat în august 2024, pentru Daniel Băluță și membrii familiei sale, zbor asociat companiei Toyo Aviation.

De asemenea, USR Sector 4 a solicitat verificarea modului în care astfel de cheltuieli se raportează la veniturile și bunurile declarate de primarul Sectorului 4 și dacă au existat beneficii primite de la persoane sau companii ce ar putea avea interese în relația cu administrația Sectorului 4.

Totodată, semnatarii sesizării cer ANI să controleze relațiile dintre grupul Toyo și operatorul de salubrizare din Sectorul 4. Conform sursei citate, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora grupul Toyo ar fi avut relații comerciale și litigioase cu operatorul de salubrizare din Sectorul 4, inclusiv în contextul unor proceduri de executare silită.

USR Sector 4 solicită ANI să clarifice dacă există vreo legătură între aceste relații comerciale și eventuale beneficii acordate primarului Daniel Băluță sau membrilor familiei sale, inclusiv prin plata unor vacanțe sau a altor cheltuieli. Totodată, solicită verificarea oricăror situații ce ar putea genera un conflict de interese sau o stare de incompatibilitate.

'Un alt aspect care necesită clarificări este legat de data de 19 august 2024. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, în aceeași zi în care fratele primarului Daniel Băluță ar fi cumpărat un teren de la un dezvoltator imobiliar, primarul ar fi inițiat hotărârea de Consiliu Local referitoare la Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru un proiect al aceluiași dezvoltator, Cria General Construct. Aici ANI trebuie să verifice dacă între tranzacția familiei primarului, dezvoltatorul imobiliar și demersurile administrative privind PUD-ul au existat legături de natură să genereze un conflict de interese sau alte încălcări ale legislației privind integritatea', a transmis sursa citată.

De asemenea, se solicită ca ANI să verifice și situația patrimoniului familiei extinse a primarului Daniel Băluță. Potrivit informațiilor documentate și prezentate în spațiul public, părinții primarului ar fi achiziționat opt apartamente într-o singură zi, la o valoare totală estimată la aproximativ 480.000 de euro. În același timp, primarul locuiește într-o vilă care figurează în acte pe numele fratelui său. ANI trebuie să verifice sursa fondurilor utilizate pentru aceste achiziții, eventualele transferuri de bani între membrii familiei și existența unor drepturi de folosință sau a altor beneficii patrimoniale care ar fi trebuit declarate, sunt de părere semnatarii sesizării.

'Am cerut ANI să verifice cum este posibil ca, din salariul de primar, să duci o viață de miliardar. Ceasuri și haine de zeci de mii de euro, zboruri cu avioane private și părinți pensionari care își permit să cumpere opt apartamente într-o singură zi. ANI are acum ocazia să demonstreze că nu este doar o instituție care execută ordinele PSD și să verifice, pe bune, cum este posibil să ajungi multimilionar în mai puțin de trei mandate de primar', a declarat Paul Ene, liderul consilierilor USR Sector 4.