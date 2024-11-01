Homepage » Actual

Vicepremierul Oana Gheorghiu, mesaj pentru 'politicienii extremiști infiltrați în acțiunea legitimă a oierilor': Violențele v

| 15 sep, 18:50

Vicepremierul Oana Gheorghiu a transmis marți că violențele de la protestul din Piața Victoriei li se datorează în întregime 'politicienilor extremiști, inclusiv parlamentari, care s-au infiltrat în acțiunea legitimă a oierilor, încercând să denatureze scopul său, să instige la violență și să provoace haos'.


'Oamenii au tot dreptul să protesteze pașnic pentru orice motive pe care le găsesc legitime. Ca om care a petrecut multe zile și nopți protestând în fața Palatului Victoria împotriva corupției, cred cu tărie că protestul pașnic este un pilon esențial al democrației noastre', a scris Gheorghiu pe Facebook.

Ea a arătat că 'România este astăzi în continuare aproape de valorile noastre europene tocmai pentru că oamenii onești au ieșit în stradă pentru a apăra democrația'.

'În schimb, am un mesaj simplu și direct pentru politicienii extremiști, inclusiv parlamentari, care s-au infiltrat în acțiunea legitimă a oierilor de astăzi, încercând să denatureze scopul său, să instige la violență și să provoace haos: Să vă fie rușine! Violențele de astăzi vi se datorează în întregime.

Un număr de 26 de persoane care au avut un comportament violent la protestul de marți din Piața Victoriei au fost ridicate de jandarmi și duse la mai multe secții de poliție din Capitală.

Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Capitalei transmis AGERPRES, în urma incidentelor produse pe parcursul manifestației din Piața Victoriei, 26 de persoane au fost extrase din rândul participanților și conduse la sediile de poliție, în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun.

Totodată, 24 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, printre acestea aflându-se și opt jandarmi, care au fost răniți în timp ce își exercitau atribuțiile de serviciu pentru menținerea ordinii și siguranței publice.

Dintre cele 24 de persoane rănite, patru au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare, între care și un jandarm, a informat Jandarmeria Capitalei.

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Radu Miruță

Radu Miruță (USR): PSD nu are căderea să pretindă o nouă perioadă de guvernare

15 sep, 18:58
Citeşte mai departe
gaz

Ministerul Energiei: Depozitele de gaze ale României sunt umplute în proporție de 76%, peste media europeană

15 sep, 18:52
Citeşte mai departe
ciucu

Ciprian Ciucu anunță lucrări de modernizare la Arena Națională, în vederea finalei Europa League

15 sep, 18:55
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Ce întrebări primesc cel mai des medicii Cosmedica înainte de o intervenție estetică?

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
AUR
AUR își completează proiectul legislativ de limitare a mandatelor șefilor unor instituții cu ASF, ANR, ANCOM
oana
Oana Gheorghiu: Sorin Grindeanu ne minte în fiecare zi cum că PSD este 'în opoziție'
Irineu Darău
Ministrul Irineu Darău: Acum păstrăm ratingul de țară cu foarte multă rațiune și cu multă greutate
Siegfried Mureşan
Siegfried Mureşan: PSD trebuie să renunţe, în ultimul ceas, la jocul electoral pe tema Legii salarizării
seism
Cutremur cu magnitudinea 4,5, în zona seismică Vrancea
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Mesajul oficial al Jandarmeriei, după protestele violente din Piața Victoriei: Se aruncă cu borduri, cu pietre, cu tot ce găsesc la îndemână
h
Moment inedit în Parlamnentul European: Poezie cu dedicație pentru Roxana Mînzatu, comisarul european din partea României
h
Ministrul Agriculturii, mesaj pentru ciobanii care protestează în Piața Victoriei: Planul deja a fost trimis Comisiei Europene
economica.net
feminis.ro
h
Ce întrebări primesc cel mai des medicii Cosmedica înainte de o intervenție estetică?
h
Comediantul Chris Rock revine în spatele camerei de filmat cu 'Misty Green'
h
O nouă ipoteză în cazul decesului lui Hayden Panettiere. De ce ar fi murit celebra actriță
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ