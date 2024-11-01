Vicepremierul Oana Gheorghiu, mesaj pentru 'politicienii extremiști infiltrați în acțiunea legitimă a oierilor': Violențele v



'Oamenii au tot dreptul să protesteze pașnic pentru orice motive pe care le găsesc legitime. Ca om care a petrecut multe zile și nopți protestând în fața Palatului Victoria împotriva corupției, cred cu tărie că protestul pașnic este un pilon esențial al democrației noastre', a scris Gheorghiu pe Facebook.



Ea a arătat că 'România este astăzi în continuare aproape de valorile noastre europene tocmai pentru că oamenii onești au ieșit în stradă pentru a apăra democrația'.



'În schimb, am un mesaj simplu și direct pentru politicienii extremiști, inclusiv parlamentari, care s-au infiltrat în acțiunea legitimă a oierilor de astăzi, încercând să denatureze scopul său, să instige la violență și să provoace haos: Să vă fie rușine! Violențele de astăzi vi se datorează în întregime.



Un număr de 26 de persoane care au avut un comportament violent la protestul de marți din Piața Victoriei au fost ridicate de jandarmi și duse la mai multe secții de poliție din Capitală.



Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Capitalei transmis AGERPRES, în urma incidentelor produse pe parcursul manifestației din Piața Victoriei, 26 de persoane au fost extrase din rândul participanților și conduse la sediile de poliție, în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun.



Totodată, 24 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, printre acestea aflându-se și opt jandarmi, care au fost răniți în timp ce își exercitau atribuțiile de serviciu pentru menținerea ordinii și siguranței publice.



Dintre cele 24 de persoane rănite, patru au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare, între care și un jandarm, a informat Jandarmeria Capitalei.

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