Homepage » Actual

Vicepremierul Predoiu, discuții pe tema securității energetice a României cu oficiali ai SUA

| 06 noi, 19:03

Securitatea energetică a României și a regiunii și consolidarea cooperării româno-americane în domeniul energiei la nivel zonal au fost temele abordate de viceprim-ministrul Cătălin Predoiu în cadrul unor întrevederi cu secretarul Departamentului de Interne al SUA, Doug Burgum, președinte al Consiliului Național de Dominanță Energetică, și secretarul Departamentului Energiei al Statelor Unite, Chris Wright.

 

'Discuțiile au vizat dezvoltarea Coridorului Vertical ca rută de aprovizionare cu gaze, inclusiv aprovizionarea Coridorului Vertical cu LNG, reducerea dependenței energetice a regiunii de gazul rusesc, asigurarea rezilienței lanțurilor globale de aprovizionare cu minerale critice, precum și stimularea investițiilor străine americane în România', informează un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) transmis, joi, AGERPRES.
Potrivit comunicatului citat, s-au pus în evidență complementaritățile dintre domeniul energetic, investițiile directe americane în România, obiectivele de independență energetică și imperativele de securitate, agreându-se menținerea dialogului tehnic și instituțional pentru a impulsiona proiectele prioritare.
Discuțiile au avut loc cu ocazia Forumului Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantică în domeniul Energiei (P-TEC), care se desfășoară la Atena, în perioada 5 - 7 noiembrie.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

bolojan

Bolojan: Vă asigur că, de când sunt premier, nici o numire pe care am făcut-o nu s-a făcut pe bază de reţele clientelare

06 noi, 19:01
Citeşte mai departe
burnete

Radu Burnete: E important ca societatea noastră să realizeze cât de tare s-a schimbat lumea şi cât de periculoasă a devenit

06 noi, 19:22
Citeşte mai departe
grindeanu

Sorin Grindeanu: Mâine începem un nou capitol pentru Partidul Social Democrat şi pentru România

06 noi, 19:18
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Dispută aprinsă între un organizator și una dintre candidate la Miss Univers. Momentul e viral

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Mihai Fifor
Mihai Fifor (PSD): Îngheţarea veniturilor românilor până la finele lui 2026 este un lucru de neacceptat!
nic
Nicușor Dan: România nu are nevoie de excepții care subminează efortul general de redresare economică
oana
Oana Ţoiu: Parteneriatul Strategic cu SUA este şi rămâne esenţial pentru România
bbbb
Boilies pe praguri: când geometria decide selecția
Nicusor Dan
Nicușor Dan: Salut acordul dintre Israel și Hamas privind încetarea focului și eliberarea tuturor ostaticilor
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Se propune “castrarea chimică” pentru agresorii de copii sub 14 ani - Parlamentar PNL: Nu te poți numi om!
h
Localnicii din Herson sunt uimiți de vizita Angelinei Jolie: „Nu se temea de bombe”
h
Ciprian Ciucu îi răspunde lui George Simion după acuzațiile privind blocurile pentru migranți: 'Minți cu bună-știință'
economica.net
feminis.ro
h
Dispută aprinsă între un organizator și una dintre candidate la Miss Univers. Momentul e viral
h
O femeie germană a născut cvintupleți într-un spital din Berlin
h
De ce a dispărut Lucian Viziru din lumina reflectoarelor
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ