Vicepremierul Predoiu, discuții pe tema securității energetice a României cu oficiali ai SUA
Securitatea energetică a României și a regiunii și consolidarea cooperării româno-americane în domeniul energiei la nivel zonal au fost temele abordate de viceprim-ministrul Cătălin Predoiu în cadrul unor întrevederi cu secretarul Departamentului de Interne al SUA, Doug Burgum, președinte al Consiliului Național de Dominanță Energetică, și secretarul Departamentului Energiei al Statelor Unite, Chris Wright.
'Discuțiile au vizat dezvoltarea Coridorului Vertical ca rută de aprovizionare cu gaze, inclusiv aprovizionarea Coridorului Vertical cu LNG, reducerea dependenței energetice a regiunii de gazul rusesc, asigurarea rezilienței lanțurilor globale de aprovizionare cu minerale critice, precum și stimularea investițiilor străine americane în România', informează un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) transmis, joi, AGERPRES.
Potrivit comunicatului citat, s-au pus în evidență complementaritățile dintre domeniul energetic, investițiile directe americane în România, obiectivele de independență energetică și imperativele de securitate, agreându-se menținerea dialogului tehnic și instituțional pentru a impulsiona proiectele prioritare.
Discuțiile au avut loc cu ocazia Forumului Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantică în domeniul Energiei (P-TEC), care se desfășoară la Atena, în perioada 5 - 7 noiembrie.
