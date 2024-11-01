Vicepremierul Predoiu, discuții pe tema securității energetice a României cu oficiali ai SUA

'Discuțiile au vizat dezvoltarea Coridorului Vertical ca rută de aprovizionare cu gaze, inclusiv aprovizionarea Coridorului Vertical cu LNG, reducerea dependenței energetice a regiunii de gazul rusesc, asigurarea rezilienței lanțurilor globale de aprovizionare cu minerale critice, precum și stimularea investițiilor străine americane în România', informează un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) transmis, joi, AGERPRES.

Potrivit comunicatului citat, s-au pus în evidență complementaritățile dintre domeniul energetic, investițiile directe americane în România, obiectivele de independență energetică și imperativele de securitate, agreându-se menținerea dialogului tehnic și instituțional pentru a impulsiona proiectele prioritare.

Discuțiile au avut loc cu ocazia Forumului Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantică în domeniul Energiei (P-TEC), care se desfășoară la Atena, în perioada 5 - 7 noiembrie.