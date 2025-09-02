Abrudean: Coaliția ar trebui să meargă mai departe; nu cred că vom ajunge ca premierul să-și dea demisia

'Comunicările publice pe care domnul prim-ministru le-a făcut în ultima perioadă, destul de des, pe această temă nu știu să existe alte discuții. Nu cunosc să fie alte discuții', a afirmat Abrudean, întrebat dacă, în momentul de față, mai este valabilă opțiunea premierului de a-și da demisia dacă nu trece o parte din angajamentul pe care l-a făcut în Parlament.

Întrebat dacă ar putea să meargă coaliția mai departe, dar cu un alt premier, Abrudean a spus: 'Coaliția cu siguranță ar trebui să meargă mai departe, indiferent de situație, dar eu nu cred că vom ajunge în situația în care premierul Bolojan să-și dea demisia. Nu mi-aș dori să ajungem în această situație'.

Chestionat dacă premierul Ilie Bolojan și-ar depune mandatul în cazul în care, în coaliție, nu se va ajunge la un acord referitor la reforma administrației locale privind concedierea a 13.000 de angajați, președintele Senatului a spus că este optimist că se va găsi o formulă 'mulțumitoare'.

'Haideți să vedem ce se întâmplă. Eu sunt mai optimist, cunoscând destul de bine istoria coalițiilor recente și discuțiile care au mai fost, inclusiv tensiunile aferente. Eu cred că se va găsi o formulă care să fie mulțumitoare și cu care să se vină în Parlament pentru angajarea răspunderii pe Administrație. (...) Românii trebuie să înțeleagă ceea ce exprimă această coaliție prin vot. Deocamdată, această coaliție a respins patru moțiuni de cenzură și mai multe moțiuni împotriva unor miniștri. Cred că aici se vede, până la urmă, susținerea coaliției prin vot. Că sunt discuții, că sunt tensiuni, dezbateri - care nu cred că fac bine, dar asta este părerea mea - e adevărat, dar până la urmă vom vedea la vot cum rezistă această coaliție. Eu cred că va rezista în continuare', a adăugat Abrudean.

Curtea Constituțională a României urmează să discute pe 24 septembrie sesizarea Înaltei Curți de Casație de Justiție în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.