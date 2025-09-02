Homepage » Actual

Abrudean: Coaliția ar trebui să meargă mai departe; nu cred că vom ajunge ca premierul să-și dea demisia

| 22 sep, 17:36

 

Coaliția de guvernare ar trebui să meargă mai departe, indiferent de situație, a declarat, luni, președintele Senatului, Mircea Abrudean, precizând că nu crede că se va ajunge ca premierul Ilie Bolojan să-și dea demisia.

 

 

 

'Comunicările publice pe care domnul prim-ministru le-a făcut în ultima perioadă, destul de des, pe această temă nu știu să existe alte discuții. Nu cunosc să fie alte discuții', a afirmat Abrudean, întrebat dacă, în momentul de față, mai este valabilă opțiunea premierului de a-și da demisia dacă nu trece o parte din angajamentul pe care l-a făcut în Parlament.
Întrebat dacă ar putea să meargă coaliția mai departe, dar cu un alt premier, Abrudean a spus: 'Coaliția cu siguranță ar trebui să meargă mai departe, indiferent de situație, dar eu nu cred că vom ajunge în situația în care premierul Bolojan să-și dea demisia. Nu mi-aș dori să ajungem în această situație'.
Chestionat dacă premierul Ilie Bolojan și-ar depune mandatul în cazul în care, în coaliție, nu se va ajunge la un acord referitor la reforma administrației locale privind concedierea a 13.000 de angajați, președintele Senatului a spus că este optimist că se va găsi o formulă 'mulțumitoare'.
'Haideți să vedem ce se întâmplă. Eu sunt mai optimist, cunoscând destul de bine istoria coalițiilor recente și discuțiile care au mai fost, inclusiv tensiunile aferente. Eu cred că se va găsi o formulă care să fie mulțumitoare și cu care să se vină în Parlament pentru angajarea răspunderii pe Administrație. (...) Românii trebuie să înțeleagă ceea ce exprimă această coaliție prin vot. Deocamdată, această coaliție a respins patru moțiuni de cenzură și mai multe moțiuni împotriva unor miniștri. Cred că aici se vede, până la urmă, susținerea coaliției prin vot. Că sunt discuții, că sunt tensiuni, dezbateri - care nu cred că fac bine, dar asta este părerea mea - e adevărat, dar până la urmă vom vedea la vot cum rezistă această coaliție. Eu cred că va rezista în continuare', a adăugat Abrudean.
Curtea Constituțională a României urmează să discute pe 24 septembrie sesizarea Înaltei Curți de Casație de Justiție în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Abrudean

Abrudean: Coaliția ar trebui să meargă mai departe; nu cred că vom ajunge ca premierul să-și dea demisia

22 sep, 17:36
Citeşte mai departe
psd

Radu Mirută: PSD este la guvernare şi deciziile luate până astăzi au fost cu acordul PSD

22 sep, 17:41
Citeşte mai departe
Pălărie

Pălărie (USR): Nu iau în calcul ca PSD să voteze moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului

22 sep, 17:35
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Madonna a anunțat un nou album 'dance' în 2026

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
bjddd
Ținta numită Fondul Proprietatea. De ce îi atrage pe “magnatul tranziției” din Slovenia și pe aliații săi
Năsui
Năsui, despre plata eșalonată a pensiei private: Lobby-ul a câștigat din nou; românii pierd
Anamaria Gavrilă
Anamaria Gavrilă (POT): Solicităm referendum; românii să fie întrebați legat de sprijinul acordat Ucrainei
caciu
Adrian Câciu (PSD), despre Marcel Boloş: Ştiam că e mincinos dar nu mă aşteptam să fie şi lipsit de caracter!
Nicusor Dan
Nicuşor Dan: Ne dorim ca Hubul european de securitate să fie localizat în România, la Constanţa, la Marea Neagră
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
VIDEO Maia Sandu, apel ferm către cetățeni și mesaj pentru Rusia: Moldova nu e o bucată de pământ, ci casa noastră sfântă
h
Scene incredibile: Doi copii de 13 ani au făcut sex în școală la Timișoara și s-au filmat/ IȘJ a deschis anchetă
h
FOTO ALERTĂ la Arad: incendiu puternic la utilaje de construcții / A fost transmis Ro-Alert
economica.net
feminis.ro
h
Madonna a anunțat un nou album 'dance' în 2026
h
Michelle Obama, în premieră în România: 'A fi un model de urmat face parte din misiunea noastră'
h
Cristina Cioran a slăbit zece kilograme în doar 45 de zile: „Sunt foarte mulțumită”
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ